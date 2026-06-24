Ai Cập thu giữ số ma túy, vũ khí trị giá hơn 800 triệu USD

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, lực lượng biên phòng Ai Cập đã thu giữ khối lượng lớn ma túy, vũ khí, hàng buôn lậu và thiết bị khai thác mỏ trái phép, với tổng giá trị ước tính khoảng 40 tỷ bảng Ai Cập (hơn 800 triệu USD), trong khuôn khổ chiến dịch an ninh biên giới quy mô toàn quốc.

Theo thông cáo ngày 23/6 của Lực lượng vũ trang Ai Cập thông báo, lực lượng biên phòng phối hợp với các binh chủng chính và đơn vị hiện trường, triển khai hệ thống an ninh tích hợp trên tất cả các hướng chiến lược, sử dụng công nghệ giám sát và phát hiện hiện đại, xe địa hình bốn bánh, tàu tuần tra ven biển, máy kiểm tra tia X, chó nghiệp vụ chuyên dụng và vũ khí hiện đại.

Trong các chiến dịch gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận 33 vụ liên quan đến vũ khí, thu giữ 96 khẩu súng các loại cùng khoảng 3.600 viên đạn.

Nhà chức trách ngăn chặn 79 vụ buôn lậu ma túy, tịch thu khoảng 351 tấn ma túy các loại, gần 750.000 viên thuốc gây nghiện và 5 tấn cần sa trồng thủy canh, đồng thời triệt phá nhiều đồn điền trồng ma túy bất hợp pháp.

Liên quan đến hàng hóa trốn thuế, lực lượng biên phòng phát hiện 168 vụ, thu giữ gần 50 tấn sản phẩm dầu mỏ, hơn 500.000 thùng thuốc lá và nhiều mặt hàng khác với giá trị ước tính khoảng 1 tỷ EGP (hơn 20 triệu USD).

Về khai thác vàng trái phép, triệt phá 58 vụ, tang vật gồm 20 máy dò kim loại, 200 máy khoan búa, 118 máy phát điện và khoảng 86 tấn đá quặng lẫn vàng.

Ngoài ra, lực lượng an ninh thu giữ 500 phương tiện, ngăn chặn 115 vụ xâm nhập và di cư trái phép, đồng thời bắt giữ gần 100.000 cá nhân thuộc nhiều quốc tịch khi cố vượt biên vào Ai Cập. Toàn bộ các trường hợp đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật./.

Australia phá đường dây buôn ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Cùng với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu AUD (572 triệu USD) tại Sydney, Australia bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.

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