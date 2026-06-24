Bỉ trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bỉ đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử khí tượng hiện đại, mặc dù mới chỉ vào cuối tháng 6. Đợt nắng nóng bất thường này khiến các chuyên gia lo ngại.

Viện Khí tượng Hoàng gia Bỉ (IRM) đã nâng mức đánh giá lên "đáng lo ngại hơn" so với dự báo hồi đầu tuần bởi đợt nóng kéo dài hơn với cường độ mạnh hơn.

Nhà khí tượng học Pascal Mormal của IRM nhận định đây là tình huống chưa từng thấy, khi “đợt nắng nóng này kết hợp cả ba yếu tố của ba sự kiện lịch sử là số ngày nóng liên tiếp của năm 1976 với 15 ngày trên 30°C, cường độ của trận bão nhiệt năm 2003 và tính chất sớm bất thường của đợt nóng tháng 7/2019 khi Bỉ lần đầu tiên vượt 40°C.”

Ngày 23/6, nhiệt độ tại Bỉ nhiều nơi lên tới 34°C, trong khi các ngày tới được cảnh báo còn khắc nghiệt hơn, có thể lên đến 37°C vào cuối tuần này.

Tại thủ đô Brussels, nhiều trường học đã cho học sinh nghỉ học một buổi hoặc nghỉ cả ngày để tránh nóng. Lĩnh vực giao thông cũng chịu tác động trực tiếp. Công ty Đường sắt quốc gia Bỉ (SNCB) đã hủy một số chuyến tàu giờ cao điểm nhằm giảm nguy cơ hỏng hóc, làm tắc đường ray. Sciensano, Cơ quan y tế công cộng Bỉ, cảnh báo về tác động tích lũy của nắng nóng kéo dài.

Hiện tượng "đêm nhiệt đới," tức là khi nhiệt độ ban đêm không xuống được dưới 20°C, ngày càng phổ biến tại Tây Âu và ngăn cơ thể hồi phục sau căng thẳng nhiệt ban ngày. Thị trưởng Brussels Philippe Close đã kêu gọi tinh thần đoàn kết cộng đồng, quan tâm đến tình trạng của những người già sống trong khu vực của mình.

Giới chức thành phố cũng khuyến cáo người dân uống nhiều nước, hạn chế vận động, tránh rượu bia và giữ mát trong nhà bằng cách đóng rèm ban ngày, mở cửa sổ vào ban đêm.

Điều khiến các chuyên gia lo ngại là thời điểm xảy ra nắng nóng và bức tranh địa lý của đợt nóng này còn phủ rộng ở tầm châu lục. Từ ngày 20 đến 23/6, một vòm nhiệt khổng lồ xuất phát từ Bắc Phi đã xuống Tây Âu, đẩy nhiệt độ cao hơn từ 14 đến 18 độ C so với mức bình thường của cuối tháng 6.

Tại các điểm du lịch nổi tiếng của Brussels, lượng khách du lịch giảm hẳn do thành phố này đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đứng đầu danh sách với nhiệt độ lên gần 44°C. Pháp đặt 49 trong số 96 tỉnh vào mức cảnh báo đỏ và đóng cửa hàng trăm trường học.

Vương quốc Anh phá kỷ lục nhiệt độ tháng 6 mọi thời đại với khoảng 38°C. IRM đã ban bố cảnh báo nhiệt độ cho Bỉ từ 23/6 đến 28/6, với mức dự báo có thể vượt 35°C tại một số khu vực.

Theo các chuyên gia, đằng sau đợt nóng này là một câu chuyện lớn hơn về biến đổi khí hậu. Dữ liệu từ trạm khí tượng tham chiếu tại Uccle, nơi quan sát được ghi nhận từ năm 1892, cho thấy trong thế kỷ đầu tiên, trung bình cứ bốn năm mới xảy ra một đợt sóng nhiệt tại Bỉ.

Ngày nay, con số này đã thay đổi hoàn toàn. Số ngày nhiệt đới (khi nhiệt độ vượt 30°C) tại Bỉ đã tăng từ trung bình 2,3 ngày/năm giai đoạn 1961-1990 lên 5,3 ngày/năm giai đoạn 1991-2020.

Dự báo nhiệt độ cao có thể tiếp tục duy trì đến cuối tháng 6, với nguy cơ tăng cao hơn vào cuối tuần tới. Brussels nói riêng và nhiều thành phố khác của châu Âu cần có các kịch bản ứng phó với thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn.

Trong khi đó, tại Anh, để đối phó với đợt nắng nóng trước mắt, ít nhất 300 trường học có kế hoạch đóng cửa một buổi hoặc cả ngày trong hai ngày 26-25/6; trong khi Hiệp hội Hiệu trưởng Quốc gia cho rằng cần có cuộc thảo luận về việc sử dụng điều hòa không khí tại các trường học. Thông báo cho biết nhiều tòa nhà trường học tại Anh đã rất cũ, không đủ khả năng chịu đựng loại nhiệt độ này.

Cũng do lo ngại về nắng nóng, Network Rail, đơn vị quản lý hầu hết đường sắt của Vương quốc Anh, đã khuyến cáo hành khách "chỉ đi lại nếu thực sự cần thiết" vào những ngày đó, trong khi công ty đường sắt kết nối vùng Đông Bắc với London đã đưa ra khuyến cáo "không nên đi lại." " Eurostar đã hủy 6 chuyến tàu giữa London và Paris (Pháp) trong tuần này do "thời tiết xấu."

Cơ quan khí tượng của Anh đã đưa ra cảnh báo nắng nóng đỏ cho ngày 24-25/6 khi nhiệt độ có thể tăng vọt lên 40 độ. Đây là cảnh báo chưa từng được đưa ra vào thời điểm này trong năm.

Cảnh báo "nắng nóng cực độ" cũng được mở rộng đến các khu vực miền Trung và Nam nước Anh, bao gồm London và Birmingham, hai thành phố lớn nhất của Vương quốc Anh./.

Đợt nắng nóng tại châu Âu đe dọa tính mạng người dễ bị tổn thương Các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, người lao động ngoài trời và người vô gia cư là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất.

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