Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố chính trị về HIV/AIDS

Ngày 23/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Tuyên bố chính trị về HIV/AIDS, tái khẳng định cam kết chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào cuối năm 2030.

Với 149 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 14 phiếu trắng, tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc thế giới không đạt được các mục tiêu toàn cầu đặt ra cho năm 2025 và hiện chưa đi đúng lộ trình để chấm dứt AIDS như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.

Văn bản này tái khẳng định Tuyên bố cam kết về HIV/AIDS năm 2001 cùng các tuyên bố chính trị về HIV/AIDS được thông qua vào các năm 2006, 2011, 2016, 2021, cũng như mục tiêu được đặt ra trong Các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Tuyên bố cam kết triển khai các hành động khẩn cấp trong 5 năm tới thông qua một chiến lược ứng phó HIV/AIDS toàn cầu có sự phối hợp, dựa trên bằng chứng và lấy con người làm trung tâm.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc tăng cường vai trò lãnh đạo của các quốc gia, thúc đẩy các chương trình ứng phó HIV/AIDS đa ngành nhằm bảo đảm hiệu quả bền vững sau năm 2030.

Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao về HIV/AIDS vào năm 2031 nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các cam kết được đưa ra trong năm 2026 hướng tới mục tiêu chấm dứt HIV/AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.

Phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp cấp cao về HIV/AIDS, bà Winnie Byanyima, Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), nhấn mạnh tuyên bố lần này là cơ hội để cộng đồng quốc tế tiếp nối 25 năm cam kết và chứng minh hiệu quả của hợp tác đa phương trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Theo dữ liệu năm 2025 của Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS, các khoản đầu tư bền vững, những tiến bộ khoa học và các nỗ lực do cộng đồng dẫn dắt đã mang lại những kết quả đáng kể trong cuộc chiến chống AIDS.

Kể từ năm 2010, số ca tử vong liên quan đến AIDS đã giảm 56%, số ca nhiễm HIV mới giảm 43% và hiện có khoảng 32,1 triệu người, tương đương 78% trong tổng số 40,9 triệu người sống chung với HIV trên toàn thế giới, đang được tiếp cận điều trị./.

LHQ: Cuộc chiến chống HIV/AIDS gặp “nguy hiểm” do thiếu nguồn tài trợ Những tiến bộ đáng kể mà thế giới đã đạt được trong cuộc chiến chống HIV/AIDS đã bị chững lại và hiện còn đang gặp nguy hiểm vì tình trạng cắt giảm đột ngột các nguồn tài trợ.