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EU và Taliban lần đầu đàm phán vấn đề hồi hương người tị nạn Afghanistan

Các cuộc đàm phán tập trung vào vấn đề khôi phục dịch vụ lãnh sự cho công dân Afghanistan tại EU, các biện pháp xây dựng lòng tin và "một quy trình hồi hương có nhân phẩm."

Phan An
Người tị nạn Afghanistan. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
Người tị nạn Afghanistan. (Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Ngày 23/6, các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan đã có cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan.

Đây là tiếp xúc đầu tiên giữa quan chức Taliban và đại diện EU tại Brussels.

Một quan chức Taliban giấu tên cho biết các cuộc thảo luận diễn ra mang tính xây dựng và hy vọng sẽ dẫn tới những kết quả tích cực.

Theo các nguồn tin, dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban, Ủy ban châu Âu (EC) đã mời một phái đoàn gồm 5 quan chức Taliban tham dự cuộc họp trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát di cư bất hợp pháp và thúc đẩy trục xuất.

Một nguồn thạo tin cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào vấn đề khôi phục dịch vụ lãnh sự cho công dân Afghanistan tại EU, các biện pháp xây dựng lòng tin và "một quy trình hồi hương có nhân phẩm."

Phái đoàn Taliban do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Abdul Qahar Balkhi dẫn đầu, trong đó có đại diện Bộ Nội vụ Afghanistan.

Theo một người phát ngôn của EC, đây là cuộc họp "cấp kỹ thuật," được tổ chức theo đề nghị của 20 quốc gia thành viên EU, nhằm tạo cơ hội thiết lập liên lạc với chính quyền Taliban.

Cuộc họp diễn ra sau chuyến thăm của các quan chức EU tới Afghanistan hồi tháng 1 vừa qua nhằm đánh giá khả năng tổ chức hồi hương. Các nước EU chịu trách nhiệm tổ chức hồi hương, trong khi EC đóng vai trò điều phối.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 2021, các nước EU đã đóng cửa đại sứ quán tại Kabul.

Theo dữ liệu của EU, từ năm 2013 đến 2024, khoảng 1 triệu người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại EU, trong đó khoảng một nửa được chấp thuận.

Khoảng 20/27 quốc gia thành viên EU đang thúc đẩy việc hồi hương một số người di cư không có quyền cư trú về Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hồi hương #Người tị nạn #Taliban #Liên minh châu Âu Afghanistan
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