Tổng thống Volodymyr Zelensky không dự Hội nghị tái thiết Ukraine tại Ba Lan

Ngày 23/6, chính quyền Ukraine thông báo Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự Hội nghị tái thiết Ukraine, dự kiến diễn ra tại Ba Lan trong tuần này.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai nước láng giềng và đồng minh liên quan sự kiện thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham dự Hội nghị tái thiết Ukraine 2026, theo đó gián tiếp xác nhận Tổng thống Zelensky sẽ không dự sự kiện.

Hội nghị thường niên này dự kiến khai mạc ngày 25/6 tới tại thành phố Gdansk, quy tụ nhiều quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp để thảo luận về vấn đề tái thiết Ukraine sau xung đột.

Tuy nhiên, hội nghị đã bị “phủ bóng" sau nhiều tuần tranh cãi giữa Ba Lan và Ukraine liên quan đến ký ức lịch sử.

Trước đó, Hội nghị tái thiết Ukraine đã được tổ chức tại Rome (Italy), Berlin (Đức) và Lugano (Thụy Sĩ), trở thành sự kiện cấp cao nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của các nước dành cho Kiev./.

Tái thiết Ukraine - cơ hội định hình lại nền công nghiệp châu Âu Thông qua cơ chế tài chính "Ukraine Facility," EU hướng tới biến một quốc gia bị xung đột tàn phá thành một thị trường hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kinh tế, môi trường và kỹ thuật châu Âu.