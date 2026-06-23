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Châu Âu đang đối mặt với thách thức cấp bách về thay thế khí tài của Mỹ

Châu Âu đang đối mặt với thách thức khi Bộ trưởng Pete Hegseth thông báo Lầu Năm Góc thông báo sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong 6 tháng tới.

Nguyễn Hằng

Ngày 23/6, Ủy viên phụ trách quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) Andrius Kubilius cảnh báo châu Âu đang đối mặt với "thách thức cấp bách" là thay thế khí tài của Mỹ, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc giảm sự hiện diện quân sự tại lục địa này.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo Lầu Năm Góc sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong 6 tháng tới, đồng thời cảnh báo Washington có thể điều chỉnh mức độ cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh không đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng.

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Brussels (Bỉ), ông Kubilius nhận định quyết định trên có thể dẫn đến việc Washington dịch chuyển các tài sản quan trọng sang các khu vực khác trên thế giới.

Ủy viên phụ trách quốc phòng của EU nhấn mạnh: "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Điều này có thể xảy ra vào một thời điểm không xa trong tương lai."

Ông cho rằng EU đang phải đối mặt với thách thức cấp bách là thay thế các phương tiện hỗ trợ chiến lược và khí tài hạng nặng của Mỹ, đồng thời cảnh báo những “lỗ hổng” trong các lĩnh vực như tình báo dựa trên không gian sẽ gây khó khăn cho EU.

Trong khi ngày càng hoài nghi về khả năng duy trì cam kết hỗ trợ của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, EU đang nỗ lực thúc đẩy các quốc gia thành viên tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Dẫn số liệu ước tính của Viện Kinh tế Kiel (Đức), Ủy viên Kubilius cảnh báo việc lấp đầy các "khoảng trống chiến lược" này có thể tiêu tốn khoảng 500 tỷ euro (tương đương 570 tỷ USD).

Tuy nhiên, vị quan chức này lưu ý vấn đề không chỉ ở việc huy động kinh phí, mà còn là cách sử dụng hiệu quả nguồn quỹ đó nhằm đạt được năng lực sản xuất vượt trội và đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng. Theo đó, ông Kubilius một lần nữa kêu gọi EU tạo ra thị trường quốc phòng hội nhập sâu rộng hơn, tập trung vào sản xuất quy mô lớn và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Dự kiến vào tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ trình bày các phương án chi tiết nhằm thiết lập một thị trường quốc phòng như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liên minh châu Âu #Khí tài #NATO
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