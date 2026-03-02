Thêm nhiều nước lên phương án hồi hương công dân tại Trung Đông

Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã lên tiếng cảnh báo tình hình xung đột ở Trung Đông có khả năng kéo dài, đồng thời nêu các kế hoạch khẩn cấp để hồi hương công dân khi căng thẳng khu vực leo thang.

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) tại Phủ Thủ tướng ngày 2/3, ông Sihasak cho biết Bộ Ngoại giao Thái Lan đang phối hợp với chính quyền Iran để đảm bảo an toàn trên cơ sở nhân đạo, thừa nhận bất kỳ cuộc sơ tán nào đối với công dân Thái Lan từ Iran sẽ đòi hỏi một hành trình đường bộ khó khăn dài 1.000 km đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, để lên các chuyến bay nối chuyến.

Liên quan đến tình hình tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cụ thể là Dubai và Abu Dhabi, hơn 1.000 công dân Thái Lan đã bày tỏ mong muốn trở về nước.

Bộ Ngoại giao Thái Lan dự định tạo điều kiện cho họ quá cảnh qua thủ đô Muscat của Oman, nơi sân bay quốc tế vẫn hoạt động. Hành trình 2 giờ từ UAE đến Oman hiện được coi là tuyến đường khả thi nhất cho những người muốn rời đi ngay lập tức.

Ngoại trưởng Sihasak cũng cho biết Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin chi tiết về rủi ro hiện tại theo từng quốc gia. Ông lưu ý rằng chính quyền Israel "dường như" đã kiểm soát được tình hình, với hệ thống phòng thủ tên lửa đã đánh chặn thành công các mối đe dọa. Chưa có công dân Thái Lan nào yêu cầu hồi hương từ Israel.

Trong khi đó, Đại sứ quán Thái Lan tại Bahrain, Qatar và Kuwait đang thăm dò ý kiến công dân về ý định rời đi của họ. Việc phối hợp đang được chuẩn bị thông qua nước láng giềng Saudi Arabia, nơi các chuyến bay thương mại vẫn tiếp tục hoạt động.

Còn tại Iran, mặc dù tín hiệu bị gián đoạn không liên tục, Đại sứ quán Thái Lan tại Tehran vẫn giữ liên lạc với Bộ Ngoại giao.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan cũng kêu gọi tất cả người Thái ở các khu vực có nguy cơ cao tích trữ các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm nước và thực phẩm khô. Ông cũng đưa ra khuyến cáo chung cho tất cả công dân Thái Lan tránh đi đến Trung Đông cho đến khi có thông báo mới.

Theo một nguồn thạo tin, Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét việc sơ tán công dân đang cư trú tại Israel bằng cách đưa họ bằng xe buýt sang nước láng giềng Jordan. Công tác này dự kiến được triển khai ngay trong ngày 2/3.

Trong khi đó, tại Iran, nơi có khoảng 200 công dân Nhật Bản sinh sống, việc tổ chức sơ tán được đánh giá là khó khăn do các sân bay đã đóng cửa và các tuyến đường bộ hiện rất nguy hiểm. Chính phủ Nhật Bản cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình quanh Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng đối với quốc gia này.

Australia cũng đang chờ thông tin cập nhật về việc nối lại các chuyến bay thương mại qua Trung Đông trước khi cam kết thực hiện các chuyến bay hồi hương cho công dân bị mắc kẹt.

Ngoại trưởng Penny Wong ngày 2/3 đưa ra thông báo trên và cho biết hiện có khoảng 115.000 người Australia đang ở Trung Đông, sau khi các chuyến bay đến và đi từ khu vực này bị hủy bỏ do xung đột.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Australia đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Bahrain, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Liban, Palestine, Qatar, Syria, UAE và Yemen cũng như cân nhắc việc đến Jordan, Oman và Saudi Arabia.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng thông báo bắt đầu chiến dịch sơ tán công dân đang công tác tại Israel. Một chuyến bay đặc biệt đã đưa 84 người về Nga vào ngày 2/3. Họ là các nhân viên ngoại giao cùng thân nhân đang công tác tại Israel, di chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Sharm el-Sheikh đến Ai Cập và bay từ đó về Moskva.

Việc sơ tán công dân được tổ chức theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin và theo chỉ đạo của người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov.

Hãng thông tấn APA của Azerbaijan cũng đưa tin, 35 công dân Nga đã được sơ tán từ Iran sang Azerbaijan qua cửa khẩu Astara. Azerbaijan đã cấp phép cho khoảng 500 người Nga đi qua biên giới với Iran theo yêu cầu từ phía Nga, trong số đó có các đại diện doanh nghiệp. Theo báo cáo của Đại sứ quán Nga tại Iran, công dân có thể từ Iran đi qua biên giới vào Azerbaijan và Armenia./.

Xung đột tại Trung Đông: Các quốc gia đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã thống nhất tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cả 3 cửa khẩu chung; trong khi Iran, Israel, Iraq, Jordan, Qatar, UAE đều đã tuyên bố đóng cửa không phận.