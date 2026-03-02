Xung đột Trung Đông: Pháp sẵn sàng bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh và Jordan

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố nước này “sẵn sàng” bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh và Jordan, chống lại Iran nếu cần thiết.

Pháp thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn và tinh thần đoàn kết tuyệt đối với các nước này. Theo đó, Pháp sẵn sàng tham gia phòng thủ cùng với các đối tác, phù hợp với các thỏa thuận ràng buộc và nguyên tắc tự vệ tập thể theo luật pháp quốc tế. Theo ông Barrot, ước tính có khoảng 400.000 công dân Pháp đang cư trú hoặc du lịch tại các quốc gia trong và xung quanh vùng Vịnh.

Cũng trong ngày 2/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga đang duy trì liên lạc thường xuyên với giới lãnh đạo Iran và đang thảo luận về tình hình xung quanh nước này, cũng như với giới lãnh đạo các nước bị ảnh hưởng của tình trạng leo thang quân sự ở Trung Đông.

Ông Peskov cho biết Nga thất vọng vì bất chấp các tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran, tình hình đã xấu đi như hiện nay. Ông nói thêm rằng Nga vẫn cam kết giải quyết vấn đề bằng con đường chính trị và ngoại giao.

Theo hãng tin Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok kêu gọi chính phủ thực hiện các bước đi mang tính phòng ngừa để chuẩn bị cho “mọi kịch bản có thể xảy ra," trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang lan rộng và khó dự đoán sẽ kéo dài bao lâu. Ông cho rằng chính phủ phải chuẩn bị các biện pháp ngắn hạn và kế hoạch trung hạn trước bối cảnh tình hình có thể thay đổi nhanh chóng.

Thủ tướng Kim Min Seok cho biết ông “khá lo ngại” về sự an toàn của các công dân Hàn Quốc đang bị mắc kẹt trong khu vực xung đột do gián đoạn chuyến bay, đồng thời yêu cầu chuẩn bị các kế hoạch đưa họ đến nơi an toàn nếu cần thiết. Ông cũng yêu cầu Bộ Tài chính chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Trong khi đó, ngày 2/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi cho rằng tình hình tại Trung Đông “rất đáng lo ngại," đồng thời kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran và các cuộc tấn công đáp trả của Tehran.

IAEA đã tiến hành phiên họp bất thường về tình hình Iran theo yêu cầu của Nga và Iran. Trong tuyên bố do IAEA đưa ra, phát biểu mở đầu cuộc họp kín này, ông Grossi cho biết cho đến nay, IAEA chưa ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ cơ sở hạt nhân nào tại Iran bị hư hại hoặc bị trúng đòn tấn công. Tuy nhiên, ông nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh tình hình leo thang hơn nữa.

Theo ông, Iran và nhiều quốc gia khác trong khu vực bị tấn công quân sự đều có các nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân đang hoạt động, cũng như các kho lưu trữ nhiên liệu liên quan. Điều này làm gia tăng mối đe dọa đối với an toàn hạt nhân.

Ông Grossi nhấn mạnh tình hình hiện nay rất đáng lo ngại và không thể loại trừ khả năng xảy ra rò rỉ phóng xạ với hậu quả nghiêm trọng cũng như việc phải sơ tán các khu vực rộng lớn.

Hiện IAEA đang nỗ lực liên lạc với các cơ quan quản lý hạt nhân của Iran nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông Grossi hy vọng kênh liên lạc thiết yếu này có thể được thiết lập lại càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao nhanh nhất có thể.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran lan rộng ra khắp Trung Đông.

Phát biểu với báo giới tại Brussels (Bỉ), bà Von der Leyen nhấn mạnh “sự ổn định của khu vực là điều tối quan trọng."

Nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra tuyên bố trên sau khi Iran phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã sát hại Đại giáo chủ Ali Khamenei hồi cuối tuần qua./.

Xung đột tại Trung Đông: Các quốc gia đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã thống nhất tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cả 3 cửa khẩu chung; trong khi Iran, Israel, Iraq, Jordan, Qatar, UAE đều đã tuyên bố đóng cửa không phận.