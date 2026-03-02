Israel mở đợt không kích quy mô lớn mới vào thủ đô Tehran

Theo AFP, ngày 2/3, quân đội Israel cho biết đã bắt đầu một đợt "tấn công rộng khắp" mới vào Tehran, trong khi các phóng viên của AFP đưa tin đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở khu vực trung tâm và phía Đông thủ đô của Iran.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày thứ 3 của chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, quân đội Israel nêu rõ: "Dưới sự hướng dẫn của tình báo Israel, Không quân Israel đã bắt đầu một đợt tấn công rộng khắp bổ sung nhằm vào các mục tiêu của chế độ khủng bố Iran ngay tại trung tâm Tehran."

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng này đã được tiến hành nhằm vào văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở của tư lệnh không quân Israel.

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."

Thông báo cho biết các tên lửa Kheibar đã được sử dụng trong cuộc tấn công nói trên./.

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel giữa lúc căng thẳng gia tăng Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."