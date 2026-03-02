Xung đột tại Trung Đông: Các quốc gia đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp

Trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Israel với Iran kể từ ngày 28/2, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và cộng đồng hàng hải quốc tế đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh biên giới cũng như duy trì luồng vận tải.

Ngày 2/3, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat thông báo nước này và Iran đã thống nhất tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cả 3 cửa khẩu chung. Ông Bolat cho biết tình hình tại đường biên giới chung dài 500km vẫn nằm trong tầm kiểm soát và công dân hai nước vẫn được phép trở về khi điều kiện cho phép.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang phối hợp chặt chẽ với Azerbaijan và Iraq để tăng cường hợp tác an ninh và ngăn chặn nguy cơ làn sóng tị nạn tràn qua biên giới.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết hàng loạt quốc gia như Iran, Israel, Iraq, Jordan, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đều đã tuyên bố đóng cửa không phận, đẩy ngành hàng không khu vực vào tình trạng tê liệt.

Để giải quyết nhu cầu đi lại của hàng nghìn du khách bị mắc kẹt, công ty hàng hải Arab Bridge (thuộc sở hữu chung của Ai Cập, Jordan và Iraq) đã quyết định tăng cường các chuyến tàu trên Biển Đỏ.

Các tuyến quốc tế Aqaba-Nuweiba và Aqaba-Taba hiện được xem là lựa chọn an toàn nhất để hành khách nối chuyến tới các sân bay quốc tế tại Ai Cập như Cairo và Sharm El-Sheikh. Đặc biệt, công ty Arab Bridge đang hỗ trợ vận chuyển các nhóm khách từ Iraq và Syria trở về Baghdad và Damascus qua tuyến đường biển này.

Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập xác nhận không phận nước này vẫn mở cửa bình thường và sẵn sàng tiếp nhận các chuyến bay phải chuyển hướng do xung đột.

Tại Ấn Độ, ngày 2/3, Cục Hàng hải Ấn Độ phát thông báo khẩn yêu cầu các thuyền viên và các công ty vận tải hoạt động tại Trung Đông phải cảnh giác cao độ. New Delhi yêu cầu các tàu thuyền tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran, đồng thời theo dõi sát sao sự an toàn của các thủy thủ đoàn trước những đòn tấn công trả đũa liên tiếp trong khu vực./.

