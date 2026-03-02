Saudi Arabia có thể đáp trả quân sự sau vụ tấn công vào cơ sở dầu mỏ

Theo AFP, ngày 2/3, một nguồn tin thân cận với Chính phủ Saudi Arabia tiết lộ rằng một cuộc tấn công phối hợp của Iran nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của vương quốc này có thể dẫn đến một phản ứng quân sự từ phía Riyadh, sau khi các thiết bị bay không người lái (drone) tấn công một nhà máy lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu quy mô lớn Ras Tanura, nằm trên bờ biển Vùng Vịnh của Saudi Arabia, đã phải đóng cửa một phần vào ngày 2/3, sau vụ tấn công của hai thiết bị bay không người lái, diễn ra vào ngày thứ 3 của cuộc chiến tại Trung Đông.

Nguồn tin này cho hay "Điều này tùy thuộc vào việc liệu đây được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào Aramco do ban lãnh đạo Iran chỉ đạo, hay chỉ là một thiết bị bay không người lái đi chệch hướng và tình cờ tiếp cận gần. Ở giai đoạn này, tôi nghĩ Saudi Arabia sẽ quan sát và chờ đợi". Nguồn tin nhấn mạnh Saudi Arabia sẽ nhắm vào "các cơ sở dầu mỏ của Iran nếu nước này tấn công phối hợp nhằm vào Aramco."

Việc đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu.

Thông tin về việc đóng cửa cơ sở cung cấp dầu diesel trọng yếu này ngay lập tức đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh. Giá dầu diesel kỳ hạn trên sàn ICE đã tăng vọt hơn 20%, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2022. Đồng thời, giá dầu thô tại London cũng tăng khoảng 10%, tiệm cận mốc 80 USD/thùng.

Các nguồn tin thân cận cho biết Aramco đã đóng cửa nhà máy có công suất 550.000 thùng/ngày này vào ngày 2/3 như một biện pháp phòng ngừa để kiểm tra và đánh giá thiệt hại./.

