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Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 209 nghi phạm liên quan đến IS

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 209 nghi phạm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thu giữ nhiều tài liệu tổ chức và vật liệu kỹ thuật số trong các cuộc đột kích.

Đài Trang
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét các nghi can IS tại Adana. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét các nghi can IS tại Adana. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/6 cho biết đã bắt giữ 209 nghi phạm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch chống khủng bố trên toàn quốc.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc đột kích phối hợp đã được tiến hành trên 46 tỉnh, với lệnh truy nã được ban bố với 241 cá nhân. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm các nghi phạm còn lại.

Trong các chiến dịch, lực lượng an ninh cũng đã thu giữ nhiều tài liệu tổ chức và vật liệu kỹ thuật số trong các cuộc đột kích, song thông báo không nêu rõ khung thời gian của chiến dịch này.

Ankara chính thức liệt IS vào danh sách tổ chức khủng bố vào năm 2013, và đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét cả trong và ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhà nước Hồi giáo #Chống khủng bố #Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
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Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

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