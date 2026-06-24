Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Bulgaria

Tại trụ sở Bộ Tư pháp Bulgaria ngày 22/6, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Bulgaria Nikolay Naydenov nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Bulgaria tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2025.

Đây cũng là dịp để hai bên trao đổi về các định hướng hợp tác nhằm triển khai hiệu quả những cam kết và thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chúc mừng ông Nikolay Naydenov được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Tư pháp Bulgaria, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm và uy tín của mình, ông sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Bulgaria.

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn bảy thập kỷ qua. Trên nền tảng đó, quan hệ song phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng rộng mở.

Đại sứ khẳng định cùng với hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục-đào tạo, hợp tác pháp luật và tư pháp có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác pháp luật và tư pháp thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác chuyên môn giữa các cơ quan tư pháp của hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Nikolay Naydenov khẳng định Bulgaria luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương thời gian gần đây.

Ông cho rằng hai bên cần tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp do các thế hệ đi trước gây dựng, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm, đặc biệt là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp.

Bộ trưởng Naydenov cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa các kênh trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại cuộc gặp, hai bên còn trao đổi về một số vấn đề pháp lý liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria, nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại và phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các cơ chế trao đổi và tham vấn thường xuyên giữa các cơ quan chức năng, qua đó kịp thời chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Bulgaria nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Bulgaria./.

Dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè Bulgaria và các quốc gia châu Á Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã tham gia Lễ hội châu Á tại thủ đô Sofia với gian hàng giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Việt Nam.