Xử lý thông tin sai sự thật về tôm khô Cà Mau

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xử lý thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội về việc “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non” tại địa bàn xã Cái Nước.

Theo văn bản ngày 23/6 này, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin nhằm ổn định dư luận và bảo vệ uy tín cho thương hiệu đặc sản của địa phương.

Qua kiểm tra, xác minh cơ quan chức năng báo cáo không có vụ việc Công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.

Thông tin đăng tải nêu trên là không có căn cứ và đã gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương, tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Để kịp thời cung cấp thông tin chính xác, ổn định dư luận xã hội và bảo vệ uy tín sản phẩm đặc sản địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ nguồn phát tán của các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đăng tải, phát tán thông tin xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, Công an tỉnh được giao chủ động cung cấp thông tin chính thức, khách quan về kết quả xác minh cho các cơ quan báo chí; phối hợp định hướng thông tin để người dân tiếp cận đầy đủ, chính xác bản chất vụ việc; đồng thời, tăng cường theo dõi không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận sai sự thật liên quan đến vụ việc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước và các xã, phường trong tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tôm khô; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Xử phạt cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook 24/4, Công an xã Quản Bạ (Tuyên Quang) đã phát hiện, xử phạt hành chính một chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải bài viết, bình luận sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an

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