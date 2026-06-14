Syria triệt phá mạng lưới ma túy xuyên quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Nội vụ Syria ngày 14/6 thông báo lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ khoảng 800.000 viên captagon, một loại ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh, cùng 60 kg cần sa trong các chiến dịch phối hợp tại hai tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Chiến dịch do Cơ quan Phòng chống Ma túy Syria (DEA) tiến hành, với sự phối hợp của Tổng cục Phòng chống Ma túy và Các chất hướng thần Iraq. Hoạt động nằm trong khuôn khổ tăng cường hợp tác song phương nhằm đấu tranh với tội phạm có tổ chức và các đường dây buôn lậu xuyên biên giới.

Theo Bộ Nội vụ Syria, chiến dịch là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin tình báo và theo dõi kéo dài giữa các cơ quan chức năng hai nước nhằm phá vỡ các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế cũng như các tuyến cung ứng xuyên biên giới.

Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã khám xét, truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng. Số ma túy bị thu giữ trong quá trình vận chuyển và phân phối thông qua các tuyến buôn lậu trong khu vực.

Đây là chiến dịch lớn thứ hai được Syria công bố trong chưa đầy 2 tháng qua. Trước đó, hôm 26/4, DEA cũng đã phối hợp với phía Iraq tiến hành đột kích đồng thời Damascus và tỉnh Homs nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động ở cấp khu vực. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,73 triệu viên captagon và bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có một phụ nữ.

Việc liên tiếp triệt phá các đường dây buôn bán captagon cho thấy chính quyền Syria đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát loại ma túy tổng hợp này trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn từ các quốc gia láng giềng về tình trạng buôn bán ma túy qua biên giới./.

Châu Âu cảnh báo làn sóng ma túy tổng hợp mới với nhiều chất cực độc Châu Âu đang đối mặt làn sóng ma túy tổng hợp mới khi số lượng chất hướng thần được phát hiện liên tục tăng, nhiều loại có độc tính cao và có thể gây tử vong chỉ với liều lượng rất nhỏ.