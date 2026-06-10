Khởi tố 2 đường dây chế tác trang sức "nhái" và buôn lậu vàng cả nghìn tỷ đồng

Ngày 10/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;” triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây, trên không gian mạng liên tiếp xuất hiện các fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với những lời giới thiệu hấp dẫn như “chế tác cao cấp,” “thiết kế chuẩn hãng,” “gia công theo yêu cầu riêng.”

Không chỉ sử dụng hình ảnh sang trọng, bắt mắt, các đối tượng còn xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng, tư vấn trực tuyến, livestream bán hàng nhằm tạo dựng niềm tin với người mua. Nhiều sản phẩm được quảng bá tinh vi đến mức rất khó phân biệt với hàng chính hãng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện lượng giao dịch các mặt hàng trang sức “cao cấp” tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc hàng hóa.

Từ những dấu hiệu nghi vấn, đơn vị đã báo cáo, đề xuất Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Wii Diamonds, địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang, sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, là Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6/2025 đến nay khai nhận: Công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts…

Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Đào Thùy Trang, sinh năm 1999; Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh năm 2000; Phạm Văn Đức, sinh năm 1994; Hồ Khắc Châu, sinh năm 1988; Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1993, cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1988; Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh năm 2005, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh, sinh năm 1991, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, khởi tố bị can Trần Duy Phú, sinh năm 1982, trú tại thành phố Hồ Chí Minh về tội “Buôn lậu.”

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam; khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Đại Phú, sinh năm 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, sinh năm 1990, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1984, Đoàn Thoại Xuân Tường, sinh năm 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương sinh năm 1980 trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.

Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa.

Các đối tượng chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, Whatsapp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng.