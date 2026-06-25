Nghệ An khởi tố đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can đối với Lê Thị Thủy (sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Tân Châu) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân," quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các lệnh, quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Thông tin ban đầu, Lê Thị Thủy bị cáo buộc thường xuyên sử dụng mạng xã hội và một số hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán các nội dung được cho là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, đối tượng còn bị cho là có hành vi kích động, lôi kéo, xúi giục tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, gây mất ổn định về an ninh, trật tự xã hội.

Các nội dung, hành vi cụ thể liên quan đến vụ án đang được cơ quan chức năng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; chỉ sử dụng các nguồn tin chính thống, đã được kiểm chứng. Đồng thời, người dân không nên suy diễn, quy kết hoặc phát tán các thông tin chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra và việc giải quyết vụ án./.

Đề nghị truy tố kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến nay, bị can Vũ Công Hằng nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung không đúng sự thật, xâm hại đến 25 cá nhân và 6 cơ quan, tổ chức.