Đắk Lắk: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 10 tỷ đồng

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026 qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt các đối tượng, khám xét tại nhiều điểm ở các xã Ea Kar, Ea Knốp của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Công an để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh (38 tuổi) trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân (37 tuổi) trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với 2 người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, 2 đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các đối tượng tham gia cá cược.

Đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, Công an xác định, từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng và đang điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan./.

Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, khởi tố 10 đối tượng Thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

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