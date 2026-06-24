Hải Phòng: Trao trả cầu đá cổ bị kẻ trộm táo tợn ăn cắp bằng xe cẩu

Chiều 24/6, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã tới phường Ái Quốc trao hiện vật vụ án trộm cắp cầu đá cổ Đồng Tràng cho chính quyền địa phương và nhân dân tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc.

Đại tá Bùi Trung Thành cũng đã biểu dương tập thể các đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp cấu kiện của 4 nhịp cầu đá cổ ở phường Ái Quốc. Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc cũng đã tặng giấy khen cho tập thể Tổ phòng, chống tội phạm và 8 cán bộ, chiến sỹ Công an phường Ái Quốc.

Khen thưởng tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sỹ công an phường Ái Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 16/6, Công an phường Ái Quốc tiếp nhận trình báo của Ban tự quản Tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc về việc kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp cấu kiện của 4 nhịp cầu đá cổ bắc qua mương nước ở khu vực thôn Đồng Tràng thuộc tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc. Trị giá các cấu kiện này khoảng 200 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được 2 đối tượng là Lương Đình Quý và Lê Văn Chi (cùng sinh năm 1991, trú tại thôn Khúc Giản, xã An Lão, thành phố Hải Phòng) đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Cụ thể, ngày 15/6, Chi rủ Quý sử dụng xe cẩu của Quý đi trộm cắp các cấu kiện của cầu đá cổ ở khu vực rìa đường tỉnh lộ 390, thuộc địa phận tổ dân phố Hoàng Xá 2, phường Ái Quốc mang về bán.

Khoảng 0 giờ 10 phút, ngày 16/6, Quý điều khiển xe ô tô tải cẩu của mình chở Chi và rủ thêm Phú Văn Sáng (sinh năm 1989, trú tại thôn Khúc Giản, xã An Lão, Hải Phòng) cùng đi đến vị trí cầu đá Đồng Tràng.

Các đối tượng Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau đó, Chi và Sáng sử dụng các dây đai buộc và các cấu kiện của cầu đá để Quý điều khiển cần cẩu nhấc 4 nhịp cầu của cầu đá, gồm các cấu kiện: 12 phiến đá mặt cầu (quá trình cẩu làm vỡ, gãy 4 phiến), 4 dầm ngang bằng đá tự nhiên (đá xanh đen) đặt lên thùng xe. Sau đó nhóm Quý chở các cấu kiện cầu đá trộm cắp được bán cho một người ở tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng Lương Đình Quý, Lê Văn Chi và Phú Văn Sáng, thu được toàn bộ số cấu kiện cầu đá các đối tượng trộm cắp trả lại cho địa phương; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định./.

Công an Hải Phòng thông tin vụ cháy nhà xưởng giày da sáng 14/12 Hồi 7 giờ 50 ngày 14/12, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà xưởng sản xuất giày thuộc Công ty TNHH Đầu tư Oanh Vân ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng.

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