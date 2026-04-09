Hà Nội: Nhanh chóng trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Khoảng 8 giờ ngày 9/4, trong quá trình tham quan tại khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), ông Jean-Pierre Ruiz (sinh năm 1963, quốc tịch Pháp) phát hiện mất túi cá nhân bên trong có chứa toàn bộ tài sản, hộ chiếu, thẻ ngân hàng và các vật dụng cá nhân quan trọng.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trao trả toàn bộ tài sản bị thất lạc cho du khách người Pháp.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh, truy tìm tài sản cho du khách.

Khoảng 1 giờ sau khi nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tìm được túi cá nhân của ông Jean-Pierre Ruiz bên trong vẫn còn nguyên toàn bộ tài sản, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, các vật dụng cá nhân quan trọng và trao trả toàn bộ tài sản cho du khách này.

Xúc động khi nhận lại tài sản, ông Jean-Pierre Ruiz cho biết đang trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới và Việt Nam là điểm dừng chân thứ 3 trong hành trình này, nếu không tìm lại được giấy tờ và tài sản trên, ông không thể tiếp tục cuộc hành trình.

Ông Jean-Pierre Ruiz bày tỏ sự khâm phục, đồng thời viết thư cảm ơn gửi tới Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tìm lại tài sản, các giấy tờ và vật dụng quan trọng bị thất lạc.

Với việc nhanh chóng tìm và trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần vì nhân dân phục vụ, phong trào “Ba nhất”, góp phần củng cố niềm tin của người dân và du khách đối với lực lượng Công an Thủ đô, đồng thời nâng cao hình ảnh Thủ đô Hà Nội - điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế./.

