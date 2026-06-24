Cà Mau: Thông tin "tôm khô giả làm từ cao su non" là sai sự thật

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lực lượng Công an bao vây, bắt giữ cơ sở làm tôm khô giả bằng cao su non được cho là xảy ra tại địa bàn xã Cái Nước là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ thực tế.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 22/6/2026, một trang Fanpage Facebook có tên “Góc nhìn tri thức” đã đăng tải một video clip với tiêu đề: “Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non..."

Theo ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, thực hiện chỉ đạo hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay trong ngày 23/6/2026, sau khi phát hiện thông tin trên mạng xã hội có dấu hiệu là thông tin sai sự thật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4342/SVHTTDL-BCXB đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước rà soát, xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước, qua rà soát, xác minh, đến thời điểm này không có vụ việc Công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.

Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước đã giao Công an xã Cái Nước phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thông tin đến Nhân dân trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn xã Cái Nước không phát hiện trường hợp nào tên là Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở thị trấn Cái Nước) bị bắt vì hành vi làm tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như thông tin mạng xã hội (Tiktok, Facebook) đã đăng tải.

Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên tại địa bàn xã là không chính xác, không có căn cứ thực tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước Nghiêm Thanh Miền khẳng định, để kịp thời định hướng dư luận, tránh gây hoang mang cho nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín của ngành sản xuất tôm khô truyền thống tại địa phương, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, an ninh mạng tiếp tục rà soát, xác minh nội dung thông tin; làm rõ nguồn phát tán của tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin nêu trên.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ, bình luận, cắt ghép, suy diễn thông tin sai sự thật liên quan vụ việc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Báo Cà Mau, Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phản bác thông tin sai sự thật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và hệ thống thông tin cơ sở chủ động thông tin phản bác thông tin sai sự thật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các nền tảng chính thống được các đơn vị quản lý tuyên truyền đúng quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương khẩn trương điều tra, xử lý tài khoản đăng phát nội dung không đúng sự thật theo quy định./.

Xử lý thông tin sai sự thật về tôm khô Cà Mau Qua kiểm tra, xác minh cơ quan chức năng báo cáo không có vụ việc Công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.