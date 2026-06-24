Thị trường chứng khoán lao dốc giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường lớn trên thế giới đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/6 khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh sâu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường thời gian qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước giờ mở cửa tại Phố Wall, hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 giảm khoảng 3%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 mất 1,4% và Dow Jones giảm hơn 230 điểm.

Đà giảm nối tiếp phiên giao dịch trước đó, khi chỉ số Nasdaq Composite mất 1,3%, chủ yếu do áp lực bán tại các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI chịu tác động mạnh nhất. Cổ phiếu Micron Technology giảm khoảng 9%, Sandisk mất gần 10%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD), Intel và Qualcomm đều giảm từ 6-7% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Quỹ ETF ngành bán dẫn VanEck Semiconductor (SMH) giảm khoảng 6%, còn quỹ công nghệ Technology Select Sector SPDR (XLK) mất khoảng 3%.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, tiếp tục chịu áp lực sau thông tin một số nhân sự AI cấp cao rời công ty trong thời gian gần đây. Mã cổ phiếu này giảm thêm gần 2% sau khi đã mất khoảng 5% trong phiên trước đó.

Làn sóng bán tháo tại Mỹ nhanh chóng lan sang các thị trường quốc tế.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 3,5%, chấm dứt chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp. Tại Hàn Quốc, cổ phiếu SK Hynix - một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ nhu cầu chip AI - giảm hơn 12%, kéo chỉ số Kospi giảm mạnh.

Ở châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 giảm khoảng 1%, trong khi nhóm công nghệ mất gần 3%. Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn như ASMI của Hà Lan và STMicroelectronics đều ghi nhận mức giảm trên 6%.

Theo ông Andrew Slimmon, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư cấp cao của Morgan Stanley Investment Management, các doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng AI đã trở thành nhóm cổ phiếu được nắm giữ với tỷ trọng rất lớn trong danh mục của nhà đầu tư. Khi xuất hiện tâm lý chốt lời, những cổ phiếu này thường chịu áp lực bán mạnh hơn thị trường chung.

Giới phân tích cho rằng đợt điều chỉnh hiện nay phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng giá mạnh của nhóm AI trong hơn một năm qua.

Bên cạnh đó, những lo ngại về chi phí đầu tư khổng lồ cho hạ tầng AI, khả năng sinh lời trong dài hạn và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Trong khi đó, dòng tiền có xu hướng chuyển sang các cổ phiếu phòng thủ như Walmart, Johnson & Johnson và một số doanh nghiệp tiêu dùng thiết yếu, phản ánh xu hướng giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư trong ngắn hạn./.

Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều Phiên giao dịch 22/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 148,01 điểm, tương đương 0,29%, lên mức 51.712,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,79 điểm, tương đương 0,37%, đóng cửa ở mức 7.472,79 điểm.