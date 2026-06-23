VN-Index tăng hơn 11 điểm với thanh khoản bùng nổ

Thị trường chứng khoán ngày 23/6 tiếp tục duy trì đà tăng điểm dù sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Dòng tiền cải thiện mạnh cùng lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là LPB và cổ phiếu VIC đã giúp VN-Index có thêm một phiên đi lên.

Sau phiên bứt phá mạnh đầu tuần, VN-Index tiếp tục được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng vẫn chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khiến độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm.

Ngay từ đầu phiên, LPB đã tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sang VIC. Trong phiên, VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.885 điểm nhưng sau đó thu hẹp đà tăng khi lực bán chốt lời gia tăng ở nhiều nhóm ngành.

Kết thúc phiên giao dịch, sàn HOSE ghi nhận 99 mã tăng và 210 mã giảm. VN-Index tăng 11,13 điểm lên 1.869,04 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với hơn 945,4 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt 30.989 tỷ đồng; trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm tỷ trọng lớn với hơn 250,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 11.937 tỷ đồng.

Tâm điểm thị trường là cổ phiếu LPB khi duy trì mức giá trần 52.600 đồng/cổ phiếu, tăng 6,9%, khớp lệnh hơn 7,3 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần hơn 3,6 triệu đơn vị. Cổ phiếu VIC tăng 4,2% lên 229.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp gần 16 điểm cho VN-Index.

Đáng chú ý, TCB có thời điểm chạm giá trần trước khi đóng cửa tăng 3,7% lên 32.050 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 28,2 triệu đơn vị. Nhóm ngân hàng nhìn chung diễn biến tích cực khi phần lớn các mã duy trì sắc xanh.

Ngược lại, áp lực bán xuất hiện ở nhiều nhóm ngành. Các cổ phiếu dầu khí như PLX, GAS, BSR cùng GVR và VRE giảm từ 2,5% đến gần 5%. Một số mã lớn khác như HPG, SSI, VJC và MWG cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, TVS và VNE tăng trần, trong khi YEG tăng hơn 4%, LGL tăng trên 5%. Chiều ngược lại, PET giảm sàn xuống 51.200 đồng/cổ phiếu, còn LDG giảm 6,8% xuống 3.270 đồng/cổ phiếu.

Nhiều mã thuộc các nhóm nhựa, dầu khí, phân bón, vận tải, bán lẻ và bất động sản như BMP, DCM, DGW, PVD, DXG, NLG, CII giảm từ 3-4%; riêng NVL giảm 5% xuống 12.300 đồng/cổ phiếu.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 5,32 điểm lên 326,38 điểm với 51 mã tăng và 80 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 60,2 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 1.132,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu THD là điểm sáng khi tăng 9,8% lên 197.600 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, các mã SHS, CEO, PVS giảm từ 3-4%, còn MBS và IDC giảm gần 2%, tạo sức ép lên chỉ số.

Trên thị trường UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,33 điểm xuống 127,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53,8 triệu cổ phiếu, giá trị 936,2 tỷ đồng. Cổ phiếu BVB dẫn đầu thanh khoản với hơn 5,6 triệu đơn vị được khớp lệnh, tăng 1,5% lên 13.900 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện, song thị trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu trụ cột.

Áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cùng sắc đỏ lan rộng trên thị trường cho thấy xu hướng tăng hiện tại cần thêm sự đồng thuận của các nhóm cổ phiếu để đà tăng bền vững hơn./.

Thị trường chứng khoán: Bất động sản dẫn sóng giúp VN-Index bật tăng hơn 33 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, VN-Index tăng 33,38 điểm lên 1.857,91 điểm; trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 443 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 12.000 tỷ đồng

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