Giá vàng suy yếu khi đồng USD chạm đỉnh một năm

Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên 23/6, khi đồng USD vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm trước kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Yếu tố này đã hoàn toàn lấn át lực hỗ trợ từ việc giá dầu thô hạ nhiệt sau những tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 24/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 4.131,24 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên giảm 1,3% xuống mức 4.149,40 USD/ounce.

Giới quan sát nhận định việc đồng USD đạt đỉnh một năm là rào cản chính đối với kim loại quý trong phiên này, bởi lẽ đồng bạc xanh tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các chiến lược gia thị trường tại công ty dịch vụ tài chính StoneX nhận định rằng thị trường vàng và bạc hiện không còn quá chú tâm vào tình hình Trung Đông mà đang theo dõi sát sao các thông điệp từ Fed.

Theo họ, những tín hiệu cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát từ tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã thúc đẩy các nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng thắt chặt tiền tệ.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) công bố vào ngày 25/6 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - để có thêm manh mối về chính sách.

Trên lĩnh vực địa chính trị, Mỹ đã chính thức miễn trừ trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày kể từ ngày 22/6 sau những vòng đàm phán hòa bình đầu tiên.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc thảo luận tại Thụy Sỹ đã tạo nền tảng tốt cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, đồng thời lưu thông qua eo biển Hormuz đang dần phục hồi.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 4,9% xuống 61,98 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,2% xuống 1.657,92 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 24/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,00-147,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ, SJC lùi về ngưỡng 148 triệu đồng mỗi lượng Cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm 100.000-600.000 đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).