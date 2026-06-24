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El Nino có thể kích hoạt cuộc khủng hoảng giá hàng hóa toàn cầu

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn thương mại và địa chính trị gần đây, một đợt El Nino mạnh có thể làm gia tăng áp lực đối với nguồn cung và giá cả.

Thuỳ Linh
Hiện tượng El Nino gây hạn hán nghiêm trọng tại Costa Rica. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện tượng El Nino gây hạn hán nghiêm trọng tại Costa Rica. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chuyên gia từ Ngân hàng Commerzbank (Đức) cảnh báo hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm gia tăng đáng kể biến động trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong những tháng tới, khi nguy cơ hạn hán, lũ lụt, bão tố và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác ngày càng tăng.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), xác suất El Nino xuất hiện trong nửa cuối năm nay ở mức 80-90%. Trước đó, hãng tái bảo hiểm Munich Re cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một đợt “Siêu El Nino,” kéo theo nhiệt độ tăng cao, hạn hán, mưa lớn hoặc bão mạnh tùy từng khu vực.

Commerzbank nhận định những tác động ban đầu của thời tiết cực đoan đã bắt đầu xuất hiện.

Tại châu Âu, nắng nóng kéo dài khiến một số nhà máy điện hạt nhân ở Pháp phải giảm công suất do nhiệt độ nước sông dùng để làm mát tăng cao, góp phần đẩy giá điện đi lên. Trong khi đó, mực nước sông Rhein giảm thấp có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải thủy và chuỗi cung ứng năng lượng tại Đức.

Theo Commerzbank, El Nino có thể gây áp lực lên thị trường năng lượng khi hạn hán làm giảm sản lượng thủy điện ở nhiều khu vực, trong khi nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh. Điều này có nguy cơ đẩy giá điện và khí đốt tăng cao.

Các kim loại công nghiệp cũng được dự báo chịu ảnh hưởng đáng kể. Tại Trung Quốc, hạn hán từng khiến một số cơ sở luyện nhôm phải cắt giảm sản lượng do thiếu điện từ các nhà máy thủy điện. Trung Quốc hiện chiếm khoảng 60% sản lượng nhôm mới của thế giới, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể tác động đến thị trường toàn cầu.

Đối với đồng, nguy cơ đến từ các hiện tượng mưa lớn và lũ lụt tại Chile và Peru - hai quốc gia giữ vai trò quan trọng trong nguồn cung đồng thế giới. Các chuyên gia cho rằng những gián đoạn trong hoạt động khai thác có thể làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và đẩy giá đồng tăng.

Lĩnh vực nông nghiệp được đánh giá là dễ tổn thương nhất trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hạn hán hoặc mưa lũ có thể làm giảm năng suất cây trồng, qua đó tác động đến nguồn cung và giá các mặt hàng như lúa mỳ, đường, cacao và càphê.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn thương mại và địa chính trị gần đây, một đợt El Nino mạnh có thể làm gia tăng áp lực đối với nguồn cung và giá cả trên nhiều thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#El Nino #thị trường hàng hóa
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