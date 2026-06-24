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Giá vàng ngày 24/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (24/6) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý.

Vàng SJC bày bán tại Agribank Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng SJC bày bán tại Agribank Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên 23/6, khi đồng USD vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm trước kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Yếu tố này đã hoàn toàn lấn át lực hỗ trợ từ việc giá dầu thô hạ nhiệt sau những tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran.

Vào lúc 0 giờ 50 phút ngày 24/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 4.131,24 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên giảm 1,3% xuống mức 4.149,40 USD/ounce.

Giới quan sát nhận định việc đồng USD đạt đỉnh một năm là rào cản chính đối với kim loại quý trong phiên này, bởi lẽ đồng bạc xanh tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các chiến lược gia thị trường tại công ty dịch vụ tài chính StoneX nhận định rằng thị trường vàng và bạc hiện không còn quá chú tâm vào tình hình Trung Đông mà đang theo dõi sát sao các thông điệp từ Fed.

Theo họ, những tín hiệu cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát từ tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã thúc đẩy các nhà đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng thắt chặt tiền tệ.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) công bố vào ngày 25/6 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - để có thêm manh mối về chính sách.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 4,9% xuống 61,98 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,2% xuống 1.657,92 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 24/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 24/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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