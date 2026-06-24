Tỉnh Bắc Ninh thu hút gần 2 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận những kết quả ấn tượng, đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế và khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tháng 6/2026, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 655,01 triệu USD. Cụ thể, cấp mới 17 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 53,51 triệu USD, trong đó 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 31,78 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 25 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 539,22 triệu USD.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thu hút thành công gần 2 tỷ USD vốn FDI.

Sự bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn FDI nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực tại các khu công nghiệp Bắc Ninh lên 1.670 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khổng lồ đạt gần 41 tỷ USD. Khu vực FDI tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi, chiếm tới gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp duy trì nhịp độ tích cực với tổng doanh thu 6 tháng đạt khoảng 53 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 43,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 42 tỷ USD và đóng góp vào ngân sách nhà nước 14.000 tỷ đồng.

Sáu tháng cuối năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026. Trong đó, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 95 tỷ USD, tăng 16,6% so với năm 2025; giá trị xuất khẩu đạt 92,4 tỷ USD.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, định hướng dòng vốn FDI vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, linh kiện điện tử, bán dẫn, phần mềm, cơ khí chế tạo có giá trị gia tăng lớn. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để bàn giao từ 300 ha đất sạch trở lên, tạo quỹ đất sạch tối ưu sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới chất lượng cao.

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập địa giới hành chính với Bắc Giang, Bắc Ninh không chỉ mở rộng quy mô không gian phát triển mà còn đứng trước yêu cầu tái định vị chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn tới, địa phương sẽ chuyển mạnh từ mục tiêu tăng số lượng dự án sang nâng cao chất lượng dòng vốn, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có chiều sâu và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với khu vực kinh tế trong nước.

Nếu như trước đây ưu tiên hàng đầu là mở rộng quy mô, thu hút càng nhiều dự án càng tốt nhằm tạo động lực tăng trưởng nhanh, thì trong giai đoạn mới, Bắc Ninh sẽ tập trung vào chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa của các dự án đầu tư. Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục thu hút các dự án công nghệ cao sử dụng ít lao động, tỉnh sẽ ưu tiên các lĩnh vực thuộc cụm ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, UAV, công nghiệp điện tử và cơ khí chế tạo. Đây là những ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn, đồng thời đóng vai trò hạt nhân trong việc hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại.

Mục tiêu của Bắc Ninh không chỉ dừng ở việc thu hút các dự án đơn lẻ mà hướng tới xây dựng địa phương trở thành một cứ điểm sản xuất có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, tỉnh cũng định hướng phát triển các ngành mới như y sinh, dữ liệu, công nghiệp hàng không, logistics và đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế. Các lĩnh vực dịch vụ và bất động sản phục vụ phát triển công nghiệp cũng sẽ được quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý nước ngoài.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, thu hút FDI trong thời gian tới sẽ không chỉ gắn với công nghiệp mà còn hướng đến việc hình thành không gian phát triển đồng bộ giữa công nghiệp, đô thị và dịch vụ./.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách và FDI duy trì đà tăng trưởng tích cực Tính chung năm tháng, vốn đầu tư ngân sách Nhà nước đạt 24% kế hoạch, tăng 11,2% đồng thời vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

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