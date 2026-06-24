Giá dầu giảm khi hoạt động qua eo biển Hormuz dần phục hồi

Giá dầu thô thế giới sụt giảm khoảng 1% và chạm mức thấp nhất trong gần 4 tháng trong phiên 23/6, khi giới giao dịch dồn sự chú ý vào quá trình khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz sau những tiến triển tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 82 xu (tương đương 1,1%) và chốt phiên ở mức 77,08 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 65 xu (0,9%) xuống mức 73,21 USD/thùng.

Trên thực địa, tuyến đường thủy huyết mạch - vốn từng bị phong tỏa và khiến hơn 14 triệu thùng dầu/ngày không thể tiếp cận thị trường - đang có dấu hiệu "phá băng."

Dữ liệu hàng hải cho thấy một số siêu tàu chở dầu mắc kẹt đã bắt đầu di chuyển qua eo biển, dù tiến trình này vẫn diễn ra khá hạn chế dưới sự phối hợp của giới chức Iran.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại công ty tài chính SEB Research và PVM Oil Associates cùng chung nhận định rằng đà giảm giá có thể bị kìm hãm trong ngắn hạn do thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh.

Giới quan sát lưu ý việc khôi phục hoàn toàn lưu lượng giao thông sẽ cần nhiều thời gian để vượt qua các trở ngại như nguy cơ từ thủy lôi, cơ sở hạ tầng cảng biển hư hỏng và tình trạng ùn ứ tàu thuyền.

Về bức tranh cung-cầu, hoạt động xuất khẩu của các nước Trung Đông đang có sự phân hóa. Trong khi giới chức Iraq cho biết đã tăng sản lượng từ các mỏ phía Nam lên khoảng 2,1 triệu thùng/ngày, dữ liệu lại cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 4/2026 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Tại Mỹ, thị trường dự báo dự trữ dầu thô và nhiên liệu tiếp tục sụt giảm trong tuần trước.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates đánh giá lượng dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của Mỹ hiện đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983.

Dù áp lực chốt lời đang kéo giá đi xuống, yếu tố dự trữ cạn kiệt này được kỳ vọng sẽ tạo ra một mức giá sàn vững chắc, hỗ trợ thị trường trong những tuần tới./.

Giá dầu Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng 75 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 3 Sau khi Mỹ công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày, giá dầu thô của nước này đã giảm 2,7% trong phiên giao dịch ngày 22/6.