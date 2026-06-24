Canada và Mexico hợp sức đàm phán USMCA với Mỹ

Theo mạng tin “cbc.ca,” Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 23/6 cho biết Mexico và Canada đã thống nhất sẽ có chung một lập trường trong các cuộc đàm phán về Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Trong khi Mỹ nhấn mạnh việc tiếp tục các cuộc đàm phán riêng biệt về thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada, bà Sheinbaum cho biết Mexico luôn ủng hộ các cuộc đàm phán ba bên.

Bà nói: "Chúng ta đều biết về quyết định của chính phủ Mỹ, của Tổng thống Trump, về một tầm nhìn khác về thương mại quốc tế, nơi họ trở nên bảo hộ hơn. Các cuộc đàm phán đều đang diễn ra trong khuôn khổ này."

Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard thông báo rằng 3 nước sẽ gặp nhau trực tuyến vào ngày 1/7 để trình bày quan điểm của mình về tương lai của thỏa thuận thương mại 3 bên. Đây là cuộc họp 3 bên chính thức đầu tiên.

Ông Ebrard cũng cho biết đã thảo luận về USMCA với Bộ trưởng Thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc tại Toronto hồi tháng Năm trong chuyến thăm của một đoàn thương mại Mexico tới Canada. Tuy nhiên, cuộc họp này không phải là một phiên đàm phán chính thức.

Thỏa thuận USMCA dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2036. Bất kỳ bên nào tham gia thỏa thuận đều có thể rút khỏi hiệp định thương mại sau khi thông báo trước 6 tháng.

Ba bên sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến quan trọng vào ngày 1/7 để thảo luận xem có nên gia hạn hiệp định thương mại thêm 16 năm nữa hay theo đuổi các hướng đi khác có thể giúp các cuộc đàm phán tiếp tục.

Canada và Mexico đều đã chính thức tuyên bố ý định tìm cách gia hạn USMCA, trong khi Mỹ tiếp tục bày tỏ nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận thương mại này.

Mỹ đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về ý định của mình, với việc Tổng thống Donald Trump cảnh báo không gia hạn thỏa thuận mà ông đã ký trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, sau đó lại nói rằng ông có thể sẽ ký. Nhưng Mỹ vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức.

Theo bà Sheinbaum, những bình luận của Tổng thống Trump về USMCA là nỗ lực nhằm đạt được sự nhượng bộ, đồng thời kêu gọi Canada "phải rất kiên quyết."

Bà nói: "Điều này sẽ cho phép thương mại hàng hải giữa Mexico và Canada phát triển mạnh mẽ hơn, theo cả hai chiều. Cả hai nước đều muốn duy trì thỏa thuận thương mại."

Bà Sheinbaum đã nêu bật khoản đầu tư gần đây của Canada vào cảng Altamira ở Vịnh Mexico thuộc bang Tamaulipas như một ví dụ về mối quan hệ kinh tế ngày càng mạnh mẽ giữa hai nước.

Công ty Logistec có trụ sở tại Montreal mới đây đã thông báo đạt được thỏa thuận mua lại Inmobiliaria Portuaria de Altamira (IPA), một cơ sở nằm tại Cảng Altamira chuyên xử lý thép và vật liệu công nghiệp quá khổ không thể đóng vào container vận chuyển.

Chính phủ Canada đã nhấn mạnh thỏa thuận này một trong số những kết quả đáng ghi nhận nhất sau chuyến thăm Mexico của một phái đoàn thương mại lớn nhất Canada từ trước đến nay vào tháng Hai.

Theo số liệu của chính phủ liên bang, Canada và Mexico đã ghi nhận kim ngạch thương mại hàng hóa khoảng 62 tỷ đô la Canada (CAD) vào năm 2025.

Con số này đã tăng mạnh kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết vào năm 1994, khi đó kim ngạch thương mại giữa Canada và Mexico chỉ đạt dưới 5 tỷ CAD.

Canada là điểm đến lớn thứ hai cho hàng hóa của Mexico vào năm ngoái và xuất khẩu của Mexico đã tăng 17% trong giai đoạn 2024-2025./.

Moody’s cảnh báo bất ổn kéo dài trong tiến trình rà soát Hiệp định USMCA Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Mexico và Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7, sau thời điểm rà soát chính thức USMCA vào ngày 1/7.