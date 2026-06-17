Moody’s cảnh báo bất ổn kéo dài trong tiến trình rà soát Hiệp định USMCA

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s ngày 16/6 nhận định quá trình rà soát Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) có thể diễn ra trong môi trường thương mại nhiều biến động và ngày càng thiên về các cuộc đàm phán song phương, song Mexico nhiều khả năng vẫn duy trì được quyền tiếp cận ưu đãi đối với thị trường Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong báo cáo công bố ngày 16/6 Moody’s cho biết vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Mexico đã kết thúc vào tháng 5 với một lộ trình làm việc cụ thể.

Tuy nhiên, việc Canada không xuất hiện trong lịch trình này cho thấy Washington có thể đang theo đuổi các hướng tiếp cận riêng với từng đối tác trong khối.

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Mexico và Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7, sau thời điểm rà soát chính thức USMCA vào ngày 1/7.

Moody’s cho rằng diễn biến trên cho thấy quá trình rà soát USMCA sẽ không chỉ mang tính hình thức và có thể kéo dài đến năm 2027 do những tranh chấp tồn đọng, các rào cản thương mại cũng như những vấn đề liên quan đến chương trình nghị sự chính trị của Mỹ.

Báo cáo nhận định khả năng USMCA bị thay thế hoàn toàn bằng một khuôn khổ song phương là không cao và hiệp định ba bên vẫn sẽ tiếp tục tồn tại dưới một hình thức nhất định.

Tuy nhiên, việc Mỹ tập trung vào các cuộc đàm phán song phương với Mexico, trong khi Canada hầu như vắng mặt, cho thấy Mỹ có thể đang thúc đẩy các lộ trình đàm phán riêng biệt với từng đối tác.

Moody’s cũng cảnh báo một kịch bản khác là hiệp định có thể phải trải qua các cuộc rà soát hằng năm nếu một trong các chính phủ thành viên không chấp thuận gia hạn vào năm 2026. Trong trường hợp đó, USMCA vẫn duy trì hiệu lực nhưng tình trạng bất định có thể kéo dài tới một thập kỷ.

Theo cơ quan xếp hạng này, kịch bản trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của giới đầu tư và các quyết định kinh doanh dài hạn tại Bắc Mỹ, đồng thời tạo ra rủi ro đối với quá trình hội nhập chuỗi cung ứng, hoạt động đầu tư, thương mại và tăng trưởng kinh tế của Mexico.

Dù vậy, Moody’s vẫn giữ nguyên kịch bản cơ sở rằng Mexico sẽ tiếp tục được hưởng quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường Mỹ. Các sản phẩm đáp ứng quy định của USMCA hiện vẫn được miễn nhiều loại thuế quan của Mỹ, bất chấp các biện pháp bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng từ Washington.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Mexico và Mỹ đạt khoảng 872 tỷ USD, tương đương 2,4 tỷ USD mỗi ngày, chiếm gần 16% tổng thương mại của Mỹ và vượt quy mô trao đổi thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Moody’s lưu ý việc đạt được đồng thuận trong các lĩnh vực nhạy cảm như ôtô, thép, năng lượng và quy tắc xuất xứ sẽ không dễ dàng. Bên cạnh đó, chương trình nghị sự đàm phán còn bao gồm nhiều vấn đề ngoài thương mại như di cư bất hợp pháp, buôn bán fentanyl, an ninh, thương mại số, khoáng sản chiến lược và trí tuệ nhân tạo (AI), những yếu tố có thể làm gia tăng bất đồng trong quá trình rà soát USMCA./.

Mỹ để ngỏ khả năng không gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada Bất kỳ thay đổi lớn nào đối với hiệp định USMCA đều có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng sản xuất, đặc biệt trong các ngành ô tô, năng lượng và nông nghiệp của cả ba nước

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