Cán mốc 8 tỷ USD, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 19/6, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chính thức cán mốc 8 tỷ USD.

Đây là mức thu hút vốn FDI cao nhất từ trước đến nay, giúp Thái Nguyên tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Không chỉ là con số kỷ lục về quy mô vốn đầu tư, cột mốc 8 tỷ USD còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Những năm gần đây, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; đồng thời tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Nhiều tuyến giao thông liên kết vùng kết nối với Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc cùng hệ thống cảng biển, sân bay được đầu tư, mở rộng đã tạo lợi thế cạnh tranh quan trọng, góp phần thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn vào địa phương.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI vào Thái Nguyên hiện không chỉ tăng về số lượng mà còn chuyển dịch theo hướng chất lượng cao. Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, sản xuất linh kiện, bảng mạch và công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng lớn. Đây là những ngành có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc Thái Nguyên liên tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh trong chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo Kế hoạch số 67/KH-UBND về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11% so với năm 2025. Đây là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, giữ vai trò bản lề trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Kế hoạch, GRDP theo giá hiện hành năm 2026 dự kiến đạt 220.452 tỷ đồng; GRDP theo giá so sánh đạt 135.942 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp-xây dựng chiếm 54,13%; dịch vụ 31,73%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 10,32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,82%.

Tỉnh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 26.560 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt trên 135.000 tỷ đồng; thu hút 1.485 triệu USD vốn FDI và gần 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách. Giá trị xuất khẩu đạt từ 33.516 triệu USD trở lên, tăng từ 12% so với năm 2025; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 122.566,9 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Kịch bản tăng trưởng được xây dựng cụ thể theo từng quý, bảo đảm nhịp độ tăng trưởng ổn định, tránh dồn vào cuối năm. Khu vực công nghiệp-xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) phấn đấu tăng từ 14,5% trở lên. Tỉnh tập trung duy trì ổn định hoạt động của doanh nghiệp hiện hữu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thu hút các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn; đồng thời thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng điện, hạ tầng logistics.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản định hướng phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững; giá trị sản xuất toàn ngành dự kiến đạt 21.880 tỷ đồng, tăng 4%. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ và du lịch được xác định là động lực quan trọng, với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 11.000 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu; lấy kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời phát huy tinh thần “Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp nỗ lực - Nhân dân đồng hành," tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026./.

Thái Nguyên khởi công đồng loạt 10 dự án với tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nhà ở xã hội; khu dân cư; phát triển dược liệu… được phân bố tại nhiều địa bàn trọng điểm, thể hiện rõ định hướng phát triển đồng bộ của tỉnh.