Hà Lan đầu tư dự án nhà máy xử lý rác phát điện tại Việt Nam

Tỉnh Tây Ninh vừa ghi dấu ấn quan trọng trong hành trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu khi tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 23/6 (giờ địa phương).

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là việc Công ty Harvest Waste B.V (Hà Lan) và Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác phát điện theo công nghệ châu Âu, với tổng vốn dự kiến lên tới hơn 125 triệu USD.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đài Thy; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Sơn; Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành và đại diện doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.



Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan đang ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất.

Ông bày tỏ mong muốn Tây Ninh sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, thông qua việc phát huy thế mạnh song phương trong các lĩnh vực logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững.



Trong khi đó, Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và những lợi thế mà Tây Ninh đang sở hữu, đồng thời cam kết Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối tin cậy, hỗ trợ tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Hà Lan nói riêng và châu Âu nói chung.



Trong phần thảo luận, ông Gabor Fluit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, cùng nhiều doanh nghiệp Hà Lan đã đưa ra các đề xuất hợp tác cụ thể với tỉnh, tập trung vào năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Maarten Siebe Van Wijk, Giám đốc Công ty The Fruit Republic, nhận định sau khi hợp nhất với Long An, Tây Ninh có quỹ đất dồi dào hơn, cùng vùng trồng mía và hệ thống kênh rạch lớn - đây là tiền đề thuận lợi để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân.



Đáp lại các đề xuất từ phía doanh nghiệp Hà Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Sơn khẳng định tỉnh Tây Ninh cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu và triển khai dự án.



Bên cạnh thỏa thuận với Harvest Waste B.V, hội nghị còn chứng kiến lễ ký kết giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương; cùng thỏa thuận hợp tác mở rộng phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao giữa Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn.



Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Hà Lan được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, thiết thực và bền vững giữa địa phương với thị trường châu Âu, trên nền tảng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan đã được vun đắp qua nhiều năm./.

Việt Nam-Hà Lan đẩy mạnh hợp tác logistics và chuyển đổi xanh Việt Nam-Hà Lan đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng hai nền kinh tế.

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