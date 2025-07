Việt Nam-Hà Lan tham vấn chính trị làm sâu sắc quan hệ song phương

Ngày 11/7, tại La Haye (Hà Lan), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Lan Marcel De Vink đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ nhất.

Thứ trưởng Marcel De Vink hoan nghênh Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đến Hà Lan tiến hành tham vấn chính trị lần thứ nhất trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ kể từ sau chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 12/2022 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tháng 11/2023.

Ông khẳng định với mối quan hệ chính trị tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và tình cảm gắn bó cùng sự ủng hộ của Hà Lan dành cho Việt Nam trong hơn 5 thập kỷ qua mà biểu tượng là hàng loạt dự án hỗ trợ, trong đó nổi bật là Trường Phổ thông Trung học chuyên Hà Nội-Amsterdam, hai bên có cơ sở vững chắc để làm sâu sắc hơn về quan hệ song phương trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng được thăm lại Hà Lan và đồng chủ trì tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hà Lan; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ, hỗ trợ mà lãnh đạo và nhân dân Hà Lan đã dành cho Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh Hà Lan luôn là “bạn châu Âu của Việt Nam” như lời của nguyên Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Việt Nam cũng luôn là bạn Đông Nam Á của Hà Lan.

Trong bầu không khí cởi mở và chân thành, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Lan cho biết luôn quan tâm theo dõi và rất ấn tượng với những cải cách sâu rộng mà Việt Nam đang tiến hành. Cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan phản hồi rất tích cực về môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, thông thoáng tại Việt Nam. Ông chúc mừng và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu to lớn đã đề ra, ngày càng trở nên giàu mạnh hơn.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều cải cách quan trọng mang tính đột phá nhưng vẫn luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, cam kết duy trì môi trường thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến an toàn và thân thiện đối với du khách quốc tế.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng De Vink đánh giá cao việc triển khai các khuôn khổ hợp tác đã thiết lập giữa hai nước, trong đó có Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; khẳng định Việt Nam và Hà Lan có đầy đủ cơ sở và điều kiện để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, ngày càng hiệu quả và bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Lan Marcel De Vink. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bên nhất trí duy trì và phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời thiết lập các cơ chế hợp tác mới, tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao, bao gồm thông qua cơ chế Tham vấn chính trị để điều phối quan hệ trên các lĩnh vực, thúc đẩy và tổ chức thành công các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Việt Nam ủng hộ Hà Lan tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); Hà Lan ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu (EU). Hai nước cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và EU, vì lợi ích của hai bên và hai khu vực, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Hai Thứ trưởng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Năm 2024, Hà Lan vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch hai chiều đạt 13,77 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2023 và kim ngạch năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng, đạt 5,54 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm.

Hà Lan cũng là nhà đầu tư trực tiếp hàng đầu của Việt Nam với hơn 400 dự án, đạt tổng vốn 13,5 tỷ USD. Một số công ty, tập đoàn của Việt Nam cũng đã bước đầu có những dự án đầu tư tại Hà Lan.

Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước phát huy tiềm năng và thế mạnh, đẩy mạnh đầu tư trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như đóng tàu, hàng hải, điện gió, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, bán dẫn, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics...

Hai Thứ trưởng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để nâng cao kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Hà Lan nói riêng và EU nói chung; đồng thời đa dạng hóa các mặt hàng, đa dạng hóa thị trường, kịp thời ứng phó với những biến động của tình hình thế giới và khu vực.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Hà Lan mở cửa hơn nữa thị trường nông sản cho Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư và xuất nhập khẩu, đồng thời có tiếng nói để EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, dựa trên những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua.

Cảm ơn và đánh giá cao hiệu quả các dự án viện trợ phát triển (ODA) của Hà Lan, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Hà Lan tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu và thử nghiệm chống ngập úng, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các dự án hỗ trợ các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu ở Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam triển khai các cam kết tại Hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 và 28.

Đoàn đại biểu hai nước tham gia Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hà Lan lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN phát)

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác khác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng De Vink nhất trí hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để thúc đẩy hợp tác trên về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, giao thông-vận tải, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hai bên nhất trí sẽ xem xét khả năng miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và tạo thuận lợi cho người mang các loại hộ chiếu trong việc xuất nhập cảnh, đi lại, lưu trú trên lãnh thổ của nhau.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao thư mời chính thức Hà Lan cử đoàn cấp cao sang dự Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10/2025.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên đánh giá cao quan điểm và lập trường khách quan, cân bằng và có trách nhiệm của nhau trong nhiều vấn đề; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, xung đột và căng thẳng leo thang tại nhiều khu vực, các quốc gia cần tăng cường hợp tác vì một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, thượng tôn pháp luật.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Hà Lan ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hai bên ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc và các cơ quan của tổ chức này để phát huy vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu và xử lý các mối quan hệ quốc tế./.

