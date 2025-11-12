Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Hà Lan

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ có nhiều thỏa thuận, dự án hợp tác cụ thể được triển khai trong các lĩnh vực cảng xanh, sân bay thông minh, trung tâm logistics số hóa, để hiện thực hóa tầm nhìn “kết nối hai cửa ngõ của thế giới: Rotterdam-Thành phố Hồ Chí Minh."

Đó là ý kiến của ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên toàn thể khai mạc Hội thảo “Hợp tác phát triển cảng biển và cảng hàng không hiện đại, bền vững” do Đại sứ quán Hà Lan diễn ra ngày 12/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết trong bối cảnh quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hà Lan đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất, nhất là trong lĩnh vực thương mại và logistics, thành phố tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hoạt động hợp tác với Hà Lan.

Kim ngạch thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Lan đạt 2,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025 và Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu vào thành phố với tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ USD.

Chia sẻ tầm nhìn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường cho rằng việc hợp tác với Hà Lan, quốc gia đã có nhiều thành công trong các lĩnh vực phát triển cảng biển, hàng không, logistics có ý nghĩa quan trọng với thành phố. Thành phố mong muốn nhận được sự chia sẻ, hợp tác từ các đối tác Hà Lan trong các lĩnh vực phát triển cảng biển xanh và thông minh; hợp tác nghiên cứu mô hình “đô thị sân bay” của Amsterdam Schiphol để áp dụng tại hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Thành phố cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác Hà Lan trong lĩnh vực hợp tác phát triển mạng lưới logistics liên vùng và khu thương mại tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng xanh, số hóa và hiệu quả; thúc đẩy quan hệ “Đối tác Chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước” thông qua hợp tác về quản lý ngập lụt, sản xuất năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Bà Aukje de Vries, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan, phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Aukje de Vries, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan chia sẻ những đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác Hà Lan trong các lĩnh vực. Đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Rotterdam không chỉ có thế mạnh hợp tác truyền thống của hai địa phương kết nghĩa mà còn có sự tương đồng về vị trí, tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực phát triển cảng biển, hàng không và logistics. Hai thành phố có đầy đủ điều kiện để cùng hợp tác hướng tới tầm nhìn “kết nối hai cửa ngõ của thế giới: Rotterdam-Thành phố Hồ Chí Minh."

Đánh giá cao định hướng phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Aukje de Vries cho rằng các doanh nghiệp Hà Lan có nhiều kinh nghiệm và cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực thiết kế cảng biển thông minh, logistics, kỹ thuật số và các giải pháp vận tải bền vững. Hà Lan cũng tiên phong trong phát triển đô thị theo mô hình “đô thị sân bay."

Hà Lan cam kết hợp tác lâu dài, bền vững với Việt Nam trong xây dựng các cảng biển sạch, logistics thông minh và phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Các doanh nghiệp Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh cùng bứt phá và phát triển bền vững trong tương lai.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hàng không và logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đối tác, doanh nghiệp Hà Lan tham dự sự kiện, chia sẻ về thực trạng và phương hướng phát triển của Thành phố, kinh nghiệm thành công của Hà Lan trong các lĩnh vực này; trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp Thành phố và các đối tác Hà Lan để giải quyết thách thức trong quá trình phát triển lĩnh vực cảng biển, hàng không và logistics.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan với chủ đề “Định hình tương lai nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.” (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của bà Aukje de Vries, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan cũng diễn ra với chủ đề “Định hình tương lai nuôi trồng thủy sản bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long."

Diễn đàn giới thiệu về thành tựu, sáng kiến thực tiễn trong nuôi trồng thủy sản bền vững, chia sẻ tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam trong phát triển ngành nuôi trồng thủy sản bền vững và hiệu quả.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan sẽ dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam./.

