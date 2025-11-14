Doanh nghiệp Hà Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Ngày 14/11, đại diện Phát triển kinh doanh quốc tế của Tập đoàn RoYal Schiphol và đại điện Quản lý dự án của Công ty Tư vấn hàng không NACO (Hà Lan) đã thực tế cơ sở và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai ở phía Nam thành phố Đà Nẵng và sân bay Chu Lai.

Giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, Khu kinh tế mở Chu Lai là vùng kinh tế động lực phát triển công nghiệp, logistics, đô thị hóa hiện đại và du lịch ở phía Nam Đà Nẵng.

Khu Kinh tế mở Chu Lai đã được thành phố Đà Nẵng quy hoạch các đô thị vệ tinh, các khu đô thị, công nghiệp mới, đô thị sân bay, đô thị biển và du lịch sinh thái.

Hạ tầng giao thông trong khu kinh tế mở Chu Lai gắn kết đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu phát triển, với tuyến đường sắt thống nhất Bắc-Nam, các tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, quốc lộ 1A, đường vành đai ven biển và đường sắt cao tốc Bắc-Nam đang được Chính phủ Việt Nam triển khai xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giới thiệu chi tiết quy hoạch khu thương mại, khu phi thuế quan, khu trung tâm dịch vụ công, trung tâm dịch vụ thương mại, khu công nghiệp, kho tàng, bến bãi; khu vực cảng và logistics.

Thông tin về đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Chu Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, sân bay Chu Lai được quy hoạch là sân bay quốc tế, quy mô cấp 4F, công suất thiết kế đến năm 2030 là 10 triệu hành khách/năm, định hướng hình thành Trung tâm Logistics vận tải hàng không, Trung tâm Đào tạo và huấn luyện bay, Trung tâm Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Cảng hàng không Chu Lai.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ghi nhận những đề xuất của đại diện Phát triển kinh doanh quốc tế Tập đoàn RoYal Schiphol, đại điện Quản lý dự án Công ty Tư vấn hàng không NACO trong việc quy hoạch và đầu tư nâng cấp sân bay Chu Lai thành sân bay đạt chuẩn sân bay quốc tế theo kinh nghiệm của các nước phát triển./.

