Tập đoàn Trường Hải khởi công dự án khu công nghiệp cơ khí ôtô 8.000 tỷ đồng

Ngày 28/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai-Trường Hải (mở rộng) tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai-Trường Hải (mở rộng) là trung tâm, đóng vai trò kết nối các sản phẩm cơ khí, linh kiện phụ tùng từ các nhà máy hiện hữu, tạo ra sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao.

Khu công nghiệp được quy hoạch trên diện tích 115ha, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng (trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở).

Dự án được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Các hạng mục đầu tư chính, gồm: các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng thế hệ mới sản xuất các board mạch điện tử, linh kiện, thiết bị điện - điện tử thông minh; nhà máy chế tạo và lắp ráp các thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa như robot, thiết bị tự hành AGV, AMR, thiết bị in 3D, thiết bị CNC thế hệ mới, máy bay dân dụng hạng nhẹ, thiết bị bay không người lái...

Toàn bộ hoạt động tại trung tâm được triển khai theo quy trình khép kín đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng Giám đốc THACO cho biết: “Bên cạnh sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, Trung tâm cơ khí mở rộng cũng sử dụng một số sản phẩm đầu ra của Khu công nghệ cao Đà Nẵng, tạo nên hệ sinh thái có tính tích hợp và bổ trợ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước theo quy hoạch phát triển của thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thái Bình kỳ vọng khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai-Trường Hải (mở rộng) sẽ tạo dư địa thu hút đầu tư mới trong các lĩnh vực cơ khí, ôtô, linh kiện, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, điện tử thông minh, công nghiệp hỗ trợ… góp phần gia tăng quy mô sản xuất, xuất khẩu, thúc đẩy dịch vụ cảng, logistics tại Kỳ Hà-Chu Lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

Người dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ nhà đầu tư để cùng hưởng lợi từ hạ tầng, việc làm, dịch vụ mà dự án mang lại./.

