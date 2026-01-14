Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác Mặt trận

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ Sáu khóa X diễn ra ngày 14/1 tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của đơn vị này là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận.

Theo đó, Mặt trận sẽ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong toàn hệ thống.

Việc xây dựng, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh và Xây dựng và vận hành Bản đồ số về vấn đề dân sinh sẽ góp phần đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Mặt trận với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục vận động Đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai-3 giám sát”: Công khai mục tiêu-Nguồn lực-Tiến độ; giám sát bởi Nhân dân-Mặt trận-Báo chí. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân. Tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở các cấp.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị ban hành; xây dựng Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đơn vị này cũng triển khai thực hiện quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác chuẩn bị, tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, cần thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; triển khai kịp thời các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; chăm lo Tết cho người nghèo.

Tiếp tục triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Những nhiệm vụ nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận, chuyển từ phương thức truyền thống sang môi trường số, đảm bảo tiêu chí “Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm” và có thể đo lường được kết quả cụ thể./.

Ứng dụng công nghệ số làm "cầu nối" trong công tác mặt trận các cấp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp."