Standard Chartered: Kinh tế của Việt Nam kiên cường trước những thách thức

Báo cáo đánh giá mới nhất từ ngân hàng Standard Chartered cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, với tăng trưởng GDP được dự báo đạt khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khởi đầu năm mới đầy khởi sắc, tốc độ tăng trưởng đang bước vào giai đoạn bình thường hóa trước bối cảnh bức tranh toàn cầu phức tạp hơn, gồm áp lực lạm phát gia tăng và sự thay đổi cục diện thương mại. Trước những thách thức trong ngắn hạn, các nền tảng kinh tế cơ bản của Việt Nam vẫn hỗ trợ tích cực cho đà tăng trưởng ổn định.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Standard Chartered, bối cảnh kinh tế hiện tại phức tạp hơn khi thâm hụt thương mại tiếp tục gia tăng, lên tới 13 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, so với mức thặng dư 5 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Trước những diễn biến này, Standard Chartered dự báo lãi suất chính sách sẽ giữ ổn định ở mức 4,5% trong nửa cuối năm 2026. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 được dự báo là vẫn vượt mục tiêu 4,5% của Chính phủ và xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài sang nửa cuối năm. Lạm phát quý 2 dự báo sẽ tăng vượt mức 5,0% so với cùng kỳ (từ mức 3,5% của quý 1), chủ yếu do giá vận chuyển, thực phẩm, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao.

Thêm vào đó, dữ liệu vĩ mô tháng Sáu có thể cho thấy hoạt động kinh tế chững lại. Tăng trưởng doanh số bán lẻ được dự báo giảm xuống 8,2% (từ mức 11,8% trong tháng 5), tăng trưởng xuất khẩu xuống 16,2% (từ 18,0%) và tăng trưởng sản xuất công nghiệp xuống 5,2% (từ 8,8%). Trong khi đó, tăng trưởng nhập khẩu có thể tiếp tục xu hướng tăng, đạt 45,0% (so với 33,8%). Thâm hụt thương mại được dự báo có thể tăng mạnh lên 7,3 tỷ đô la Mỹ (so với 5,2 tỷ USD).

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered chia sẻ: “Chỉ số kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 thể hiện cả sự kiên cường lẫn những thách thức đang tiếp diễn. Chúng tôi dự báo lãi suất chính sách sẽ không thay đổi và động lực thúc đẩy lạm phát sẽ còn tiếp tục trong nửa cuối năm. Dù một số chỉ số có xu hướng giảm, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá sẽ vượt qua những khó khăn với tăng trưởng ổn định.”./.

Standard Chartered: Thâm hụt thương mại chưa phải tín hiệu đáng lo ngại Trao đổi bên lề Diễn đàn Quản trị nguồn vốn năm 2026, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam cho rằng thâm hụt cán cân thương mại năm nay chưa phải là yếu tố rủi ro.