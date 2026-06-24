Bộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh về tiết kiệm năng lượng tại ba miền

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã chính thức khởi động Chương trình “Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng” năm 2026. Chương trình này không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà còn thúc đẩy sản xuất xanh, hình thành thói quen tiêu dùng xanh trong xã hội.

Gian hàng Xanh là không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp và công trình xây dựng, đồng thời gian hàng cũng giới thiệu các sản phẩm đạt hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận.

Sáng ngày 24/6, Gian hàng Xanh đầu tiên đã chính thức có mặt tại Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội năm 2026 (ENTECH HANOI 2026). Đây là một hoạt động quan trọng thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế bền vững.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công giới thiệu không gian trưng bày Gian hàng Xanh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mỗi gian hàng sẽ là không gian tương tác, cung cấp thông tin về các giải pháp, công nghệ, mô hình và sản phẩm hiệu quả năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất. Chương trình kỳ vọng sẽ khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm hiệu suất năng lượng cao. Qua chuỗi hoạt động này, chương trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và thúc đẩy áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thực tiễn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tại các địa phương.

Đặc biệt, chương trình Gian hàng Xanh còn là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp sản xuất và cung ứng thiết bị tiết kiệm năng lượng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, đối tác phân phối và thị trường. Điều này tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tại các điểm đến, chương trình Gian hàng Xanh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tương tác, trò chơi trúng thưởng với các phần quà ý nghĩa. Người tiêu dùng tham quan gian hàng sẽ được tư vấn về các giải pháp, công nghệ, mô hình và sản phẩm hiệu quả năng lượng.

Điểm đến tiếp theo của Gian hàng Xanh sẽ là Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến ngày 5/7/2026. Thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức sẽ được cập nhật liên tục trên trang Thông tin điện tử và fanpage của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai: Chung tay giảm áp lực hệ thống điện Thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai” không chỉ hướng tới sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, mà còn là cam kết bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số.