Thương mại điện tử ở Việt Nam còn dư địa tăng trưởng rất lớn

Thương mại điện tử Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất khu vực với dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Đây là nhận định được đưa ra tại sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026 với chủ đề “Kiến tạo kỷ nguyên Thương mại điện tử mới – Mua sắm thông minh hơn, nhanh hơn cùng AI” vừa được tổ chức hôm nay, 24/6.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025, quy mô thị trường có thể đạt 61 tỷ USD vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 20% mỗi năm. Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và xu hướng tiêu dùng số phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số của Việt Nam trong những năm tới.

Tuy nhiên, khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển mới, cơ hội tăng trưởng cũng đi kèm với những yêu cầu cao hơn về chất lượng vận hành, năng lực cạnh tranh và khả năng ứng dụng công nghệ. Trong bối cảnh nền kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh mẽ, doanh nghiệp ngày càng chú trọng tìm kiếm các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tăng năng suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tối ưu hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này cũng làm gia tăng nhu cầu cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường kết nối giữa các bên trong hệ sinh thái nhằm cùng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Các chuyên gia phân tích những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các xu hướng phát triển mới theo từng ngành hàng, ứng dụng AI trong vận hành và tiếp thị, cũng như những yếu tố đang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp trong môi trường số. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, Shopee Brands And Creators Summit 2026 được tổ chức với phạm vi tiếp cận rộng hơn, hướng tới nhiều đối tượng nhà bán hàng, thương hiệu và đối tác trên toàn nền tảng.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam, cho biết tương lai của thương mại điện tử không được định hình bởi một doanh nghiệp riêng lẻ, mà bởi sức mạnh cộng hưởng của toàn bộ hệ sinh thái.

“Trong bối cảnh AI đang mở ra những cơ hội tăng trưởng và đổi mới cho thương mại điện tử, chúng tôi kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành điểm hẹn thường niên, nơi cộng đồng nhà bán hàng, thương hiệu và các đối tác trong hệ sinh thái cùng trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và kiến tạo những động lực tăng trưởng tiếp theo cho thương mại điện tử Việt Nam,” ông cho biết./.

Thương mại điện tử định hình lại thị trường bán lẻ: Từ mặt phố đến "mặt tiền số" Trong khi nhiều cửa hàng mặt phố phải sang nhượng vì vắng khách, thương mại điện tử lại bứt phá tăng trưởng hơn 20%/năm, buộc doanh nghiệp, cơ quan quản lý phải thay đổi cách tiếp cận thị trường.

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