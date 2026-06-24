Giá dầu lần đầu giảm xuống dưới 75 USD kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát

Giá dầu Brent Biển Bắc, chuẩn tham chiếu của thị trường dầu mỏ thế giới, đã giảm xuống dưới 75 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 24/6, mức thấp nhất kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát 4 tháng qua.

Giá dầu Brent giảm 3,1%, xuống còn 74,73 USD/thùng, nối dài đà lao dốc kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận vào tuần trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang phản ứng tích cực trước triển vọng nguồn cung dầu từ Trung Đông được khôi phục. Dữ liệu vận tải biển cho thấy số lượng tàu chở dầu và hàng hóa đi qua eo biển Hormuz đang tăng lên sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và triển khai cơ chế hỗ trợ hàng hải quốc tế.

Bên cạnh đó, việc Mỹ tạm thời nới lỏng một số biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu của Iran và triển vọng Tehran sớm gia tăng nguồn cung ra thị trường cũng tạo thêm áp lực giảm giá đối với dầu thô.

Nguồn cung từ các nước vùng Vịnh như Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đang tăng trở lại, khiến thị trường dầu xuất hiện tình trạng dư cung cục bộ và giá bán giảm mạnh.

Mặc dù vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng những biến động mạnh của giá năng lượng trong thời gian qua đã để lại rủi ro đáng kể đối với nền kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) trong ngắn hạn.

Trong nghiên cứu công bố ngày 24/6, ECB ước tính cú sốc nguồn cung dầu liên quan đến địa chính trị tại Trung Đông có thể làm giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của khu vực trong năm nay.

Theo ECB, giá dầu tăng sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình, ảnh hưởng đến nhu cầu toàn cầu và gia tăng tâm lý bất ổn.

Tác động tiêu cực đối với đầu tư được đánh giá còn lớn hơn đối với tiêu dùng, do doanh nghiệp có xu hướng trì hoãn các kế hoạch mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị và tuyển dụng khi môi trường kinh doanh trở nên khó đoán định.

ECB cũng lưu ý rằng mặc dù mức độ phụ thuộc vào dầu mỏ của Eurozone đã giảm so với trước đây, song các cú sốc nguồn cung năng lượng vẫn có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế.

Cơ quan này cảnh báo nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, hoặc tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường khí đốt tiếp tục lan rộng, áp lực đối với tăng trưởng kinh tế khu vực có thể còn lớn hơn dự kiến.

Giới quan sát nhận định việc giá dầu giảm mạnh trong những ngày gần đây phần nào phản ánh kỳ vọng xung đột Trung Đông đang hạ nhiệt.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường năng lượng toàn cầu vẫn phụ thuộc đáng kể vào mức độ thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran, khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và tiến trình đưa nguồn cung dầu Trung Đông trở lại thị trường quốc tế.

Diễn biến trên thị trường năng lượng diễn ra trong bối cảnh chứng khoán thế giới có dấu hiệu phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ một ngày trước đó.

Tại châu Âu, các chỉ số chính ở London và Paris tăng nhẹ, trong khi nhiều thị trường châu Á như Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải (Trung Quốc) cũng đóng cửa với những tín hiệu tích cực./.

Iraq kỳ vọng sớm khôi phục sản lượng dầu về mức trước xung đột Sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, Iraq bắt đầu tăng sản lượng tại các mỏ dầu lớn ở miền Nam, từng bước nối lại xuất khẩu và góp phần ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu. ​