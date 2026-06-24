Hệ thống điện ngày 24/6 ghi nhận công suất cực đại mới do nắng nóng gay gắt

Vào chiều nay (ngày 24/6), Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn hệ thống do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan tại miền Bắc.

Công suất cực đại lập kỷ lục mới

Lúc 13h50 hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trải qua nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-38°C, có nơi vượt quá 38°C. Đáng chú ý, nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 50°C, mức cao chưa từng có.

Điều này dẫn đến công suất cực đại của hệ thống điện Quốc gia đạt khoảng 58.456 MW, tăng gần 350 MW so với kỷ lục trước đó được xác lập vào ngày 26/5/2026. So với cùng kỳ năm 2025, công suất cực đại đã tăng 13,5% và cao hơn 6,4% so với kỷ lục năm 2025.

Tương tự, công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc đạt 29.970 MW, tương đương kỷ lục được xác lập vào ngày 27/5/2026. So với năm trước, con số này tăng 13,3% và cao hơn 6,3% so với kỷ lục năm 2025.

Do phụ tải tăng cao, hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận một số máy biến áp mang tải cao, bao gồm các trạm 500kV Hiệp Hòa AT2, Thường Tín AT1&2, cũng như các trạm 220kV Thanh Nghị AT1&2, Thanh Xuân AT1&2, và Bá Thiện AT2. Tuy nhiên, điện áp các nút trên hệ thống vẫn được duy trì trong giới hạn vận hành cho phép, cho thấy hệ thống vẫn hoạt động ổn định.

Để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và ổn định, NSMO tiếp tục duy trì các chiến lược huy động tất cả các nguồn điện khả dụng trên hệ thống. Công ty cũng khai thác cao các nguồn thủy điện và duy trì mực nước các hồ, đặc biệt là các thủy điện Tây Bắc cho giai đoạn cao điểm nắng nóng. Ngoài ra, NSMO tăng huy động các nguồn điện nhập khẩu và phối hợp với các nhà máy điện mới thực hiện thử nghiệm công suất cao trong các giờ cao điểm của hệ thống.

Khuyến nghị tiết kiệm năng lượng khi thời tiết sẽ gay gắt hơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết tại miền Bắc trong tối và đêm nay sẽ tiếp tục oi bức. Mặc dù nhiệt độ buổi tối giảm xuống còn khoảng 28-30°C, nhưng dự báo công suất hệ thống điện Quốc gia trong cao điểm tối 21-23h ngày 24/6 có thể đạt khoảng 54.500 MW. Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao, có thể đạt gần 31.000 MW, thiết lập kỷ lục mới trong năm 2026.

Kỹ sư NSMO trực điều hành hệ thống điện quốc gia với các công cụ giám sát vận hành. (Ảnh: NSMO)

Ngày mai (25/6), tình hình thời tiết sẽ càng khó khăn hơn. Dự báo khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37°C, có nơi trên 37°C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35°C. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk sẽ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39°C, có nơi trên 39°C.

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Phụ tải hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao hơn so với hôm nay.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NSMO khuyến nghị cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện. Cụ thể, người dân nên tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng và trang trí ngoài trời vào buổi tối để giảm áp lực cung cấp điện từ hệ thống.

Việc chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người dân mà còn đóng vai trò chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia. Tiết kiệm điện trong giai đoạn cao điểm giúp giảm nhẹ áp lực vận hành hệ thống, tối ưu hóa chi phí huy động nguồn phát, từ đó nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt./.