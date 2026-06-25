Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Ngày 29/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều 25/6, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết hội nghị là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật, công bố tầm nhìn quy hoạch dài hạn và giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mới được Trung ương trao quyền; qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng phát triển và lời mời gọi hợp tác, đồng hành tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo ước tính, hội nghị có khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có khoảng 580 đến 780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm: Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, thành phố sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn; tham luận của lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo..., đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố và trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị này, thành phố cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế-xã hội; trưng bày, giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Ông Lê Trung Hiếu cho biết Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km², quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065; lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc,” con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm,” lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, gồm 09 cực phát triển, 09 trung tâm lớn và 09 trục động lực.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư do thành phố tổ chức ngày 29/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045; tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái,” thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân - vệ tinh”; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153 km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc; kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; cùng định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô tại phía Nam và các giải pháp xây dựng đô thị thông minh-xanh-bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Cũng theo đại diện Sở Tài chính, trong khuôn khổ Hội nghị bố trí Khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội: Không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết hợp công bố đồ án đồng thời với không gian triển lãm giới thiệu tại Bảo tàng Hà Nội cùng ngày 29/6/2026 để kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Phương án phân bổ không gian các tầng được thiết kế như sau: Tầng 1 (Khu vực trung tâm) bố trí Sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm; Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm; hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố; Bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng. Ngoài ra tại bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của Thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố./.

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