Giá dầu thế giới giảm mạnh do nguồn cung tại Trung Đông dồi dào

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 25/6 tại thị trường châu Á, lùi về gần mức ghi nhận trước khi xung đột tại Iran bùng phát, khi kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông gia tăng đã lấn át những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ.

Vào lúc 6 giờ 39 phút ngày 25/6 GMT (13 giờ 39 phút ngày 25/6 giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 8/2026 giảm 1,06 USD, tương đương 1,44%, xuống còn 72,68 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 76 xu Mỹ, tương đương 1,08%, xuống 69,58 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chủ chốt này đều rơi xuống mức giá thấp nhất kể từ ngày 27/2. Đáng chú ý, giá dầu Brent giao tháng 8/2026 thấp hơn giá hợp đồng giao tháng 9 - hiện ở mức 73,59 USD/thùng, một tín hiệu cho thấy nguồn cung ngắn hạn đang khá dồi dào.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích của ngân hàng IG, nhận định tốc độ giảm giá dầu đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi thị trường đang phản ánh khả năng nguồn cung dầu từ Trung Đông quay trở lại nhanh hơn nhiều so với dự báo chỉ cách đây hai tuần.

Trước đó, giá dầu Brent đã giảm hơn 3 USD trong phiên ngày 24/6, khi những lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt, trong khi dầu WTI cũng mất gần 3 USD.

Phát biểu tại một diễn đàn, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện gần trở lại mức trước khi xung đột nổ ra. Theo ông, ít nhất 20 triệu thùng dầu đã đi qua tuyến đường này trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên, ông cho rằng phải mất thêm vài tuần nữa hoạt động vận tải mới hoàn toàn trở lại bình thường do khu vực này vẫn cần được rà phá thủy lôi.

Nguồn cung từ Trung Đông gia tăng, cùng với việc Iran chuẩn bị đẩy mạnh xuất khẩu dầu sau khi được Mỹ tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đã kéo giá dầu thực trên thị trường toàn cầu giảm xuống.

Thỏa thuận ban đầu đạt được tuần trước nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, vốn bắt đầu từ ngày 28/2, đã tạo điều kiện để hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại. Thỏa thuận cũng mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Wright cho rằng dầu mỏ vẫn sẽ tiếp tục được vận chuyển qua eo biển Hormuz ngay cả khi thỏa thuận hiện tại không được duy trì, đồng thời khẳng định Iran sẽ không thể đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này một lần nữa. Để hỗ trợ hoạt động vận tải, Oman ngày 24/6 đã mở các tuyến lưu thông tạm thời dành cho tàu chở dầu rời eo biển Hormuz. Các hoạt động này được điều phối giữa Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và giới chức Oman.

Trong khi đó, Thủ tướng Qatar đã tới Oman để thảo luận về khả năng khởi động các cuộc đàm phán với Iran, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh liên quan đến cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai.

Các chuyên gia của tổ chức tài chính Macquarie dự báo thị trường dầu sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái trước xung đột khi chuỗi cung ứng thích ứng với tình hình mới và eo biển Hormuz dần mở cửa trở lại. Ngân hàng này dự báo giá dầu Brent và WTI trong quý 3/2026 sẽ đạt trung bình lần lượt 67 USD/thùng và 62 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân của quý 2 là 94 USD/thùng và 87 USD/thùng.

Dù Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tổng lượng tồn kho dầu thô của nước này trong tuần trước (kết thúc ngày 19/6) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1984, chủ yếu do nhu cầu lọc dầu cao và việc giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của chính phủ, thị trường hầu như không phản ứng với thông tin này. Thay vào đó, giới giao dịch vẫn tập trung chủ yếu vào diễn biến tại eo biển Hormuz và triển vọng nguồn cung dầu từ Trung Đông./.

Giá dầu Brent giảm hơn 3 USD/thùng nhờ giải tỏa ách tắc tại eo biển Hormuz Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gần như trở lại bình thường đã kéo giá dầu Brent giảm hơn 4%, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục được cải thiện.