Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót

Ngày 25/6, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn lần cuối đối với thỏa thuận thuế quan đạt được với Mỹ năm 2025, cho phép thỏa thuận này có hiệu lực trước hạn chót ngày 4/7 do Tổng thống Donald Trump đặt ra.

Trong tuyên bố, EU nhấn mạnh việc thông qua thỏa thuận khẳng định cam kết của khối đối với "mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương ổn định, có thể dự đoán được và cùng có lợi," đồng thời duy trì những rào chắn cần thiết để bảo vệ các lợi ích kinh tế của châu Âu.

Việc các quốc gia thành viên chính thức thông qua thỏa thuận đã khép lại rào cản lập pháp cuối cùng từ phía EU, sau khi Nghị viện châu Âu (EP) quyết định phê chuẩn văn bản này ngày 16/6 vừa qua.

Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng Bảy năm ngoái, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía Brussels cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ.

Tuy nhiên, phía EU chưa hoàn tất nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Tiến trình này đã bị hoãn nhiều tháng qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa kiểm soát Greenland và Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ các mức thuế quan do ông Trump áp đặt.

Các nhà lập pháp EU đã bổ sung một số cơ chế phòng vệ, trong đó có điều khoản chấm dứt hiệu lực vào cuối năm 2029 nếu không được gia hạn, cùng quy định trao quyền cho Ủy ban châu Âu (EC) đình chỉ hiệp định nếu Mỹ không thực hiện cam kết hoặc gây gián đoạn thương mại và đầu tư.

Hai văn kiện thực thi thỏa thuận về phía EU - gồm xóa bỏ thuế quan đối với hàng công nghiệp Mỹ và cấp quyền tiếp cận ưu đãi đối với một số nông sản và hải sản - sẽ chính thức có hiệu lực 1 ngày sau khi được công bố trên công báo chính thức của khối./.

EP và Hội đồng EU đạt đồng thuận triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ Thỏa thuận vừa đạt được tăng cường một số nội dung trong đề xuất ban đầu nhằm giảm bất ổn trong thương mại xuyên Đại Tây Dương và bảo vệ tốt hơn ngành công nghiệp, nông nghiệp

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