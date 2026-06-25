Giá vàng giảm sau khi tuột mốc 4.000 USD một ounce do đồng USD duy trì đà tăng

Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 25/6, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn bảy tháng ở phiên trước đó, khi đồng USD duy trì đà tăng nhờ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Vào lúc 7 giờ 38 phút ngày 25/6 GMT (14 giờ 38 phút ngày 25/6 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 3.980,88 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 giảm 0,3%, xuống 3.996,50 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025. So với mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce được thiết lập ngày 29/1, kim loại quý này đã mất khoảng 29% giá trị.

Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty tài chính StoneX, nhận định vàng đang chịu áp lực giảm giá mạnh trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh. Theo ông, lạm phát cao tại Mỹ do tác động của cuộc xung đột với Iran cùng lập trường cứng rắn của Fed đã làm gia tăng kỳ vọng về việc nâng lãi suất.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy giới giao dịch hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm nay. Khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9/2026 được thị trường định giá ở mức khoảng 67%.

Các chuyên gia cũng cho rằng các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng có thể tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ra nếu kỳ vọng về việc tăng lãi suất gia tăng.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này lại trở nên kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục duy trì gần mức cao nhất trong 13 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến công bố trong ngày. Dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tiếp tục theo dõi tình hình Trung Đông. Liban và Israel đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1%, xuống còn 56,85 USD/ounce. Giá bạch kim mất 1,4%, xuống 1.556,60 USD/ounce. Giá cả hai kim loại quý đều dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Trong khi đó, giá palladium tăng nhẹ 0,5%, lên 1.171,96 USD/ounce, nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong chín tháng qua.

Tại Việt Nam, chiều phiên 25/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 143,20-146,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm nhẹ, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng nay giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới, với vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng và vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng.