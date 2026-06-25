Trung Quốc hạn chế giao dịch với một số công ty đất hiếm của Mỹ

Theo Financial Times, Trung Quốc đã hạn chế giao dịch với một số công ty Mỹ, động thái trả đũa nhằm vào một số nhóm đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm để cạnh tranh với Bắc Kinh.

Theo một tuyên bố do Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra hôm 22/6, USA Rare Earth và MP Materials, cũng như nhà sản xuất động cơ công nghệ cao Aveox, nằm trong số 10 công ty Mỹ được thêm vào "danh sách các thực thể" của Trung Quốc.

Động thái này nhằm đáp trả việc Washington "bổ sung sai trái" các thực thể Trung Quốc vào "Danh sách các công ty quân sự Trung Quốc," đồng thời bảo vệ "an ninh quốc gia và lợi ích" của Trung Quốc.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng các công ty Trung Quốc bị cấm mua sản phẩm từ thêm 46 công ty quốc phòng của Mỹ.

Các biện pháp ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Lầu Năm Góc đưa gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, tập đoàn tìm kiếm và trí tuệ nhân tạo Baidu và nhà sản xuất xe điện và pin BYD trở lại danh sách đen các công ty Trung Quốc bị coi là gây rủi ro an ninh quốc gia cho Mỹ vì cáo buộc có liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc đã phủ nhận có quan hệ với quân đội.

Quyết định mở rộng danh sách các thực thể bị hạn chế của Trung Quốc cho thấy sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc sử dụng thương mại như một vũ khí.

Theo một báo cáo do Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc công bố hồi tháng Tư, Bắc Kinh đã tăng gần gấp ba lần việc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong 5 năm qua.

Mặc dù một số biện pháp là phản ứng trực tiếp trước các hành động của phương Tây chống lại Trung Quốc, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các biện pháp của Bắc Kinh cũng nhắm vào các điểm nghẽn thương mại./.

Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ số lượng lớn loại đất hiếm đặc biệt Lô hàng 60 tấn oxit yttrium giúp xuất khẩu mặt hàng này tăng 50% so với tổng lượng xuất khẩu sang Mỹ kể từ khi Trung Quốc áp biện pháp kiểm soát xuất khẩu với một số loại đất hiếm tháng 4/2025.