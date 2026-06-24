Sở giao dịch chứng khoán Tokyo sẽ tăng gấp đôi công suất giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (Tokyo Stock Exchange - TSE) dự kiến sẽ nâng cấp hệ thống giao dịch vào tháng 11/2026, hướng tới mục tiêu tăng gần gấp đôi công suất xử lý khi dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào thúc đẩy khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Hệ thống Arrowhead của TSE dự kiến sẽ đạt công suất xử lý tối đa khoảng 1,5 tỷ giao dịch mỗi ngày, gần gấp đôi so với năng lực xử lý 830 triệu giao dịch mỗi ngày hiện nay.

Theo kế hoạch, TSE sẽ đầu tư hàng triệu USD để nâng cấp bộ nhớ và các hạng mục cần thiết tại các trung tâm dữ liệu ở Tokyo và Osaka. Đây là một phần của quá trình mở rộng đang diễn ra và được đẩy nhanh từ giới hạn 390 triệu giao dịch mỗi ngày trong thời kỳ đại dịch COVID-19, và sẽ là đợt tăng công suất lớn nhất từ trước đến nay của sàn giao dịch này.

Tính đến thời điểm hiện tại trong tháng, khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày tại TSE đạt 230 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 5, giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trên thị trường cao cấp TSE Prime đã chạm mốc 10.000 tỷ yen.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Nhật Bản đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, tạo ra một chu kỳ dòng vốn mới đẩy giá cổ phiếu lên cao. Sự biến động của thị trường cũng thu hút các nhà đầu tư cá nhân, những người chủ yếu tham gia giao dịch trong ngày và các chiến lược ngắn hạn khác.

Một số công ty chứng khoán Nhật Bản đã bỏ phí giao dịch đối với cổ phiếu trong nước bắt đầu từ mùa Thu năm 2023. Công ty chứng khoán SBI báo cáo rằng số lượng lệnh giao dịch hàng ngày đạt khoảng 4,45 triệu lệnh, gấp hơn hai lần so với trước đó.

Rakuten Securities cũng ghi nhận số lượng giao dịch hàng ngày tăng hơn gấp đôi, lên 3,07 triệu giao dịch kể từ khi bãi bỏ các khoản phí giao dịch.

Xu hướng giao dịch với khối lượng nhỏ hơn cũng góp phần làm tăng vọt khối lượng giao dịch. Ước tính từ 70% đến 80% lệnh giao dịch trên TSE đến từ các nhà giao dịch (trader) tần suất cao. Những “trader” này liên tục thực hiện và hủy lệnh bằng cách sử dụng các chương trình máy tính tự động phức tạp.

Các nhà đầu tư tổ chức cũng sử dụng chiến lược được gọi là chia nhỏ lệnh (order slicing) để giao dịch tốc độ cao, bao gồm việc chia nhỏ các lệnh lớn để tránh một lệnh mua lớn đẩy giá mua cổ phiếu lên cao.

Khối lượng giao dịch cũng có thể tăng lên khi giá cổ phiếu giảm mạnh. Năm 2006, TSE bị quá tải và buộc phải tạm ngừng giao dịch cũng như rút ngắn giờ giao dịch khi các công tố viên đột kích trụ sở của công ty truyền thông internet Livedoor.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng lao dốc vào tháng 4/2025 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu, đẩy khối lượng giao dịch lên mức kỷ lục 370 triệu giao dịch mỗi ngày vào thời điểm đó.

Để tránh những tình huống bất trắc như vậy, TSE muốn nâng năng lực xử lý đạt mức gấp đôi khối lượng giao dịch tối đa dự kiến. Việc nâng cấp sắp tới cho thấy TSE dự đoán khối lượng giao dịch có thể tăng lên tới 750 triệu giao dịch một ngày./.

Nhật Bản xếp tiền điện tử trong cùng khung quản lý chứng khoán Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật xếp tiền điện tử vào nhóm công cụ tài chính chính thức, đồng thời giảm mạnh thuế đầu tư, siết quản lý giao dịch và mở đường cho các quỹ ETF tài sản số.

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