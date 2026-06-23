Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng BRICS giải quyết các thách thức toàn cầu

Ngày 23/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước thành viên BRICS để cùng giải quyết những thách thức cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt.

Phát biểu tại Hội nghị Cố vấn An ninh Quốc gia và Đại diện cấp cao về an ninh BRICS diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), ông Vương Nghị kêu gọi BRICS tiếp tục duy trì trật tự quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương cũng như chủ nghĩa bảo hộ.

Ông nhấn mạnh BRICS cần tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu, bao gồm chống khủng bố, phản đối quân sự hóa không gian vũ trụ, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, thúc đẩy hợp tác về tài nguyên khoáng sản chiến lược, cũng như phối hợp ứng phó các dịch bệnh như Ebola tại châu Phi.

Ông cũng cho rằng các nước BRICS cần tăng cường quản trị trong các lĩnh vực mới nổi, cảnh giác với rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI), định hướng phát triển AI theo hướng an toàn, đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị không gian mạng và kỹ thuật số toàn cầu.

Về vấn đề chống khủng bố, ông cho rằng BRICS cần tăng cường hợp tác toàn diện, phát huy hiệu quả cơ chế nhóm công tác, đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hành động và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy thực hiện đầy đủ Chiến lược Chống khủng bố Toàn cầu của Liên hợp quốc.

Về an ninh mạng, ông kêu gọi các nước BRICS cùng bảo vệ các quy tắc quốc tế trong không gian mạng, thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế hiện có, cũng như xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn trong 5 năm tới.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp với các nước BRICS trong lĩnh vực chống khủng bố và an ninh mạng, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước thành viên và đóng góp vào quản trị an ninh toàn cầu.

Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên BRICS vào năm tới./.

BRICS nêu bật vai trò của đối thoại trong giải quyết vấn đề quốc tế BRICS nêu bật sự cần thiết phải sớm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua đối thoại và ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đảm bảo lưu thông thương mại hàng hải an toàn.