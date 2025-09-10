Kinh tế

Hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và các nước BRICS tăng trưởng mạnh

Ngày 9/9, Trung Quốc lần đầu tiên công bố “chỉ số thương mại” giữa nước này và các nước thành viên khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Quang Hưng
Quốc kỳ các nước thành viên BRICS. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Quốc kỳ các nước thành viên BRICS. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/9, Trung Quốc lần đầu tiên công bố “chỉ số thương mại” giữa nước này và các nước thành viên khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Chỉ số này lấy năm 2009 - năm diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo các nước BRICS, làm kỳ cơ sở với giá trị 100 điểm và đã tăng lên 301,51 điểm hồi năm 2024, cho thấy một xu hướng phát triển tốt và liên tục tăng giữa hai bên.

Chỉ số thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên khác của BRICS bao gồm 4 chỉ số: quy mô thương mại, cơ cấu thương mại, đổi mới thương mại và tiềm năng thương mại.

Chỉ số này nhằm theo dõi mức độ phát triển thương mại song phương, cung cấp cơ sở quyết định cho các cơ quan chính phủ liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách thương mại và cung cấp hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến kinh doanh.

Dữ liệu cho thấy kể từ cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo các nước BRICS vào năm 2009, các giá trị chỉ số nêu trên trong năm 2024 lần lượt đạt 283,73; 192,27; 342,81 và 387,21.

Điều này cho thấy kể từ năm 2009, quy mô thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên khác của BRICS đã tăng trưởng ổn định, cơ cấu thương mại được tối ưu hóa và cải thiện, đổi mới thương mại bùng nổ và tiềm năng thương mại không ngừng được mở rộng.

Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê và Phân tích của Tổng cục Hải quan Trung Quốc Thái Tuấn Vĩ cho biết việc biên soạn và công bố thường xuyên chỉ số thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên khác của BRICS có thể phản ánh một cách toàn diện và khách quan những thành tựu phát triển thương mại giữa Trung Quốc và các nước này, cho thấy những kết quả của hợp tác kinh tế và thương mại thực chất giữa các nước BRICS và thúc đẩy hơn nữa giao lưu kinh tế và thương mại giữa các nước BRICS./.

(TTXVN/Vietnam+)
#BRICS #các nền kinh tế mới nổi #thương mại song phương Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...