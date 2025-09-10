Hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và các nước BRICS tăng trưởng mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/9, Trung Quốc lần đầu tiên công bố “chỉ số thương mại” giữa nước này và các nước thành viên khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

Chỉ số này lấy năm 2009 - năm diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo các nước BRICS, làm kỳ cơ sở với giá trị 100 điểm và đã tăng lên 301,51 điểm hồi năm 2024, cho thấy một xu hướng phát triển tốt và liên tục tăng giữa hai bên.

Chỉ số thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên khác của BRICS bao gồm 4 chỉ số: quy mô thương mại, cơ cấu thương mại, đổi mới thương mại và tiềm năng thương mại.

Chỉ số này nhằm theo dõi mức độ phát triển thương mại song phương, cung cấp cơ sở quyết định cho các cơ quan chính phủ liên quan trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách thương mại và cung cấp hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến kinh doanh.

Dữ liệu cho thấy kể từ cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo các nước BRICS vào năm 2009, các giá trị chỉ số nêu trên trong năm 2024 lần lượt đạt 283,73; 192,27; 342,81 và 387,21.

Điều này cho thấy kể từ năm 2009, quy mô thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên khác của BRICS đã tăng trưởng ổn định, cơ cấu thương mại được tối ưu hóa và cải thiện, đổi mới thương mại bùng nổ và tiềm năng thương mại không ngừng được mở rộng.

Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê và Phân tích của Tổng cục Hải quan Trung Quốc Thái Tuấn Vĩ cho biết việc biên soạn và công bố thường xuyên chỉ số thương mại giữa Trung Quốc và các nước thành viên khác của BRICS có thể phản ánh một cách toàn diện và khách quan những thành tựu phát triển thương mại giữa Trung Quốc và các nước này, cho thấy những kết quả của hợp tác kinh tế và thương mại thực chất giữa các nước BRICS và thúc đẩy hơn nữa giao lưu kinh tế và thương mại giữa các nước BRICS./.

